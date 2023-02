Sabella: " Es prioridad el bienestar estudiantil de la UNER"

La Universidad Nacional de Entre Ríos cumple 50 años al servicio de la comunidad educativa.



Andrés Sabella, rector, comentó al programa Quién Dice Qué, de Elonce, que “se cumplen en mayo y son muchas las actividades que estamos organizando, algunas hacia la comunidad y otras invitando a toda la sociedad entrerriana”.



“El ciclo lectivo 2023 tiene más de 5200 ingresantes a las 34 carreras de grado que tiene la universidad. También tenemos 14 carreras de pre-grado que se suman a esa oferta permanente. Estamos muy satisfechos de la convocatoria que hemos logrado. Es una cantidad de ingresantes que viene repitiéndose hace muchos años. Tiene que ver con la dispersión geográfica que tiene la universidad y que le permite estar presente en las principales ciudades de Entre Ríos”, indicó.



El sistema universitario argentino “es un sistema particular, casi único en el mundo. Tiene ingreso irrestricto, no arancelado y eso lo hace distinto a nivel mundial. Nuestra universidad tiene un sistema de becas propio. Los alumnos pueden incorporarse también a becas nacionales y provinciales. Tenemos residencias estudiantiles y comedor universitario. Es prioridad el bienestar estudiantil”.



“Estamos construyendo residencias estudiantiles en Paraná, haciendo mantenimiento en Oro Verde y próximamente se construirán en Concepción del Uruguay y Concordia. Para 2024 también se incluirá Gualeguaychú y Villaguay”, indicó.



Por otra parte, mencionó que “hay obras que se pueden hacer con presupuesto propio y otras que no. Tuvimos una reunión con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, que conoce la agenda de trabajo de la universidad, y se la planteamos al ministro de Economía Sergio Massa. Le comentamos los ambiciosos proyectos que tiene por delante la universidad y las obras de infraestructura e inversión que requieren. Nos escuchó y seguramente en muchos temas vamos a encontrar financiamiento”.



Expresó también que “quienes participamos en la vida universitaria y la gestión, está claro que nos gusta la gestión pública, tenemos todos un compromiso muy profundo con las necesidades del sector estudiantil, pero es un compromiso con la ciudadanía. Estamos convencidos que la universidad no está solo para generar propuestas académicas, sino que se tiene que poner al servicio del territorio”. Elonce.com