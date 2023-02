Armando Sánchez será precandidato a intendente de Paraná

Armando Sánchez confirmó que será precandidato a intendente de Paraná por Políticas para la República.



En diálogo con Quién Dice Qué, de Elonce, expresó que “queremos llegar a la intendencia porque nos indigna que pasen los colores políticos por la gestión municipal y los problemas siguen siendo los mismos”.



“Arrancamos con el partido en el 2011. Ahí nos dimos cuenta de que había que meterse en política, había que ser protagonistas. No estamos en contra de nadie, sino de que los problemas no se resuelven. Es un proyecto de mediano y largo plazo. Intentamos en 2015 y no lo logramos. Nos preparamos para 2019, tuvimos una muy buena elección y logramos tener dos concejales de nuestro espacio”, remarcó.



Consideró que “fue fruto de mucho esfuerzo, de trabajar tantos años en prepararnos para esto. Ahora creemos que es el momento, tarde o temprano se va a dar”.



“Nos han hablado de las diferentes fuerzas a nivel municipal, provincial, pero la verdad es que no nos interesa. Somos un partido totalmente independiente, somos otro partido, ni peronistas ni radicales. Nos mantendremos así porque nuestro proyecto es a mediano y largo plazo. Las cosas serias y buenas no se hacen de la noche a la mañana y en eso venimos trabajando”, agregó.



Indicó que “algo que nos diferencia es la generación de programas de gobierno. En la ciudad ningún candidato te presentaba un programa de gobierno: qué vas a hacer en los cuatro años, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a gestionar, cómo lo vas a financiar”.



“No se han encarado programas de mantenimiento serios de todo lo que tiene el municipio. Vemos que se deja pasar el tiempo, la desidia total y después se encaran mega obras para la puesta en valor, creemos que eso no es así, no es la forma”, dijo.



Sobre el transporte público de pasajeros, remarcó que “en 2019, con la gestión que terminó, la ciudad era un caos. Hoy podemos decir lo mismo. El transporte público es pésimo, es una vergüenza. No se ha podido o querido solucionar ese problema. Nosotros presentamos en 2020 un proyecto, un plan director de movilidad que busca soluciones. Es plantear un norte. El municipio no está atado de pies y manos para hacer cosas con el transporte público, pese a la concesión firmada, que se termina en 2024. Es importante que la gente elija una gestión que sepa cómo resolver el problema, porque los dos partidos que ya han pasado no supieron hacerlo”.



Por otra parte, manifestó que “tenemos un gran equipo para trabajar y que está armando muchas propuestas. Tenemos gente muy capacitada y hemos descubierto determinados detalles que perjudican al municipio. Estamos muy bien preparados”.



“Políticas para la República es un partido independiente, de personas que estaban indignadas porque las cosas no cambiaban. Es un camino largo, si queremos cambiar las cosas hay que ir por fuera, hacer un partido nuevo. Nuestro lema es `Ética, saber y voluntad`. Vamos a la intendencia y concejalías con boleta corta”, dijo.



"Tenemos un programa de gobierno para la ciudad, hoy la estamos ampliando. La gente puede consultarlo en políticasparalarepública.org.ar . Nos encantaría que se pongan en contacto, nos gusta escuchar y debatir ideas", indicó. Elonce.com