Bordet: “Es importante no sólo proponer, sino comprometerse”

“Soy muy respetuoso de todas las opiniones, cada uno tiene el derecho a expresarse. Prefiero contestar con hechos concretos de la realidad y hacerlo con trabajo, con políticas serias y claras; y con los intendentes, como lo hacemos acá en Nogoyá, que el intendente pertenece a otro espacio político, pero con quien siempre hemos trabajado de la mejor manera, entendiendo que los problemas son comunes”, afirmó el mandatario, que compartió la actividad oficial con el intendente Rafael Cavagna.El mandatario hizo referencia al pedido de varios sectores de Nogoyá que tiene que ver con la derivación de tránsito pasado para hacer un reasfaltado. “Es una obra de 700 millones de pesos y se convendrá entre la provincia y el municipio para lograr solucionar este problema clave para la ciudad de Nogoyá porque se reconecta después con la ruta N° 26 y la 12. Esto ya lo hemos acordado y poder en los próximos días convenir y empezar la obra", adelantó."Se trata de dar un poco más, es la función que tenemos como gobernador, intendente o legislador, y tenemos que tirar para el mismo lado porque hay vecinos en cada localidad que nos están pidiendo que nos pongamos a resolver los problemas, que dejemos de discutir en peleas estériles que no nos llevan a ningún lado. Eso es lo que hemos estado haciendo y lo que hemos hecho acá en Nogoyá y lo hacemos en todos los lugares de la provincia de Entre Ríos", sostuvo.“Creo que es importante no sólo proponer, sino comprometerse”, dijo el mandatario y, en ese sentido, se refirió a las acciones de gobierno que se han implementado de los ciudadanos.Recordó que el 15 de febrero, en la Asamblea Legislativa, anunció la eliminación del impuesto provincial en las boletas de luz, y precisó que se trata de una tasa que cobraba la provincia para hacer obras que se financiaban con ese fondo. “Ahora las vamos a hacer con fondos del Tesoro, para poder tener un alivio fiscal en cuanto a la tarifa eléctrica que tienen los vecinos”, afirmó.De todas maneras, advirtió que “lo que hay que corregir son las grandes asimetrías que tenemos respecto de ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde la luz sale tres veces más barata y acá la pagamos tres veces más cara pese a que tenemos la represa de Salto Grande que genera el triple de la energía que consume la provincia de Entre Ríos”.“Estas son las cosas donde nos tenemos que poner de acuerdo y comprometernos las fuerzas políticas en reclamar esto, porque trasciende a todos y es en beneficio de la provincia de Entre Ríos, independientemente del color político al que pertenezcamos”, subrayó.También se refirió a otras medidas implementadas, como “la exención del impuesto rural a los productores que sufrieron la sequía y facilidades de pago”.Por otro lado, reveló que “el impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural este año aumenta a la mitad de la inflación. La inflación fue del 96 por ciento y el aumento va a ser del 47,5. Pero ya el año anterior había sido también de la mitad. Esa pérdida por inflación la asumimos con fondos de la provincia”, consignó."Por eso, cuando algunos dirigentes de la oposición que están en campaña dicen que hay alta presión tributaria, evidentemente no están interiorizados de lo que pasa en la provincia, probablemente estén más tiempo en Buenos Aires que en Entre Ríos. Pero quienes vivimos acá conocemos la realidad de cada uno de los entrerrianos", apuntó.Por otro lado, adelantó que está listo para salir la repavimentación de la ruta 12, que toma el tramo que viene desde Galarza hasta el cruce que lleva a la ruta 6 y de ahí hasta Crespo. “Esto es una gran noticia y también ahí hay muchos accesos que se están construyendo, y siempre agradezco el apoyo que he tenido del gobierno nacional en materia de infraestructura vial”.Por último, reveló que se ha aprobado un crédito y está para licitar, a través de la Corporación Andina de Fomento, el enripiado del tramo de la ruta que une Maciá-Viale.Acompañaron al mandatario la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; las ministras de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de Salud, Sonia Velázquez; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; el coordinador de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; la senadora provincial Flavia Maidana y el vicepresidente del IAPV, Marcelo Báez. En tanto, en General Ramírez se sumaron el intendente local, Gustavo Vergara; la senadora provincial Claudia Gieco y el diputado provincial Jorge Cáceres.Por su parte, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, destacó que “hay un trabajo mancomunado del gobierno provincial junto con el gobierno local, junto con los equipos de trabajo. Por eso soy agradecido”.“Hoy los protagonistas son los 18 beneficiarios que se les garantiza el acceso a su vivienda”, dijo y subrayó que “la municipalidad dispuesta a seguir trabajando con el gobierno provincial. Ya nos quedan ocho o nueves meses de gestión, huellas hemos dejado y eso es importante”.Luego enfatizó que “las buenas relaciones humanas e institucionales, siempre lo he dicho, traen buenos resultados para los vecinos” y expresó su agradecimiento al gobernador Bordet y a su equipo. “Cuenten con un servidor para seguir trabajando por el bien de todos”, concluyó Cavagna.La obra de gas de Nogoyá beneficiará a 471 familias, tiene un plazo de ejecución de180 días corridos y un presupuesto de 99.531.296,76 al mes de septiembre.Los trabajos comprenden la ampliación de la red de distribución, con el tendido de 10.370 metros de cañería de polietileno de diferentes diámetros, la colocación de válvulas de bloqueo, la reparación de veredas y pavimentos.Esta obra, que beneficiará al Barrio Villa 3 de Febrero, también es financiada íntegramente con fondos provinciales, sin costo para los vecinos y el municipio.Las viviendas se construyeron en el marco del programa Primero tu casa, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Las unidades habitacionales están ubicadas en calle Islas del Ibicuy, entre Mitre y Diamante.El conjunto habitacional demandó una inversión de 96.907.372 pesos y está compuesto por cuatro viviendas monoambientes, siete de un dormitorio y siete de dos dormitorios, una de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad.Por otra parte, a través del programa Primero tu casa, se licitaron otras 16 unidades habitacionales en Nogoyá, con financiamiento de la provincia, destinadas a los trabajadores municipales. A esas se suman otras 12 viviendas, también financiadas con recursos del gobierno entrerriano que ya fueron entregadas.Cabe mencionar que las casas se entregaron con una biblioteca, en el marco del programa Libros y Casas, de la Dirección Nacional de Formación Cultural que depende de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.