Kueider habló de “estrategia legislativa” para “beneficiar” a los entrerrianos

Cuatro senadores nacionales del Frente de Todos decidieron esta semana formar un nuevo bloque en la Cámara alta. Se trata de Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Camau Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis). Integrará también parte de ese espacio llamado Unidad Federal la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal).Cada uno de los legisladores esgrimió sus motivos. En el caso deadmitió quea la iniciativa por la que viene bregando desde hace tiempo que está relacionada con establecery también por contar con la represa de Salto Grande, una de las principales generadoras de energía del país.Asimismo, en sus últimas declaraciones, referenció que “”, al tiempo que aclaró que “del Frente de Todos. No obstante, tampoco se puede obviar que en el actual contexto, aunque la sangre no llegue al río,Cabe recordar que Kueider presentó en el Senado un proyecto de ley que busca beneficiar a las provincias productoras de energía eléctrica, Entre Ríos entre ellas, con una tarifa diferenciada. El senador está tras el objetivo de que se apruebe su proyecto que baja el IVA a las boletas de la luz del 21% al 5% y restituye soberanía a la represa de Salto Grande. “”, sostiene el senador.Ante lo ocurrido, el gobernador, Gustavo Bordet, se diferenció de la decisión del senador, pero en el entorno reconocen que es inocultable el“Las fracturas sólo contribuyen a generar grietas, y nuestro objetivo como espacio político es darle a la Argentina un futuro de desarrollo y crecimiento sostenible en el tiempo.”, afirmó el mandatario.“Dar el debate y generar consensos dentro del Frente de Todos debe ser una premisa de nuestra fuerza política”, expresó, a la vez que ratificó “la necesidad de estar unidos para seguir construyendo acuerdos fundamentales de cara al proceso electoral 2023”.Luego de aclarar que la carta que envió Snopek a la titular del Senado, Cristina Fernández, con duros conceptos hacia el presidente, Alberto Fernández y que de ninguna manera representa la postura política del nuevo bloque, Kueider hizo hincapié en que “en la forma que estábamos funcionando antes no estábamos obteniendo los resultados deseados”, a la vez que reiteró:”, aseguró“Venimos trabajando con un grupo de senadores para discutir una agenda que priorice los intereses de nuestras provincias y, en esa línea,, para eliminar algunas inequidades que existen en el país”, sostuvo.Y afirmó que el bloque Unidad Federal “no tiene que ver con romper ni desarmar nada, por lo que es no es necesario que haya una preocupación por parte del Frente de Todos. Nosotros no buscamos convertirnos en oposición”.A partir de la ruptura, el Frente de Todos va a tener que negociar con este bloque para tener quórum, lo cual “es la estrategia legislativa que estamos llevando a cabo. Eso está permitido, existe en el senado desde siempre”, expresó el entrerriano.Y nuevamente puso el acento en el tema energético:”.Por otra parte, afirmó que “la decisión es mía y lo eximo al gobernador porque entiendo que esto tiene un costo político de acuerdo a la interpretación que se le dé. Yo no creo que le estamos haciendo un juego a la oposición”, y subrayó que “”.

Nota del senador jujeño Guillermo Snopek a la Vicepresidenta by Elonce on Scribd