Bahillo afirmó que la situación del agro "no amerita especulaciones políticas"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, dijo hoy durante una reunión con productores de Santa Fe que “la crítica situación que están pasando” por la sequía “no amerita especulaciones partidarias” sino “trabajar en conjunto para tratar de dar respuesta a esta compleja situación”.Bahillo encabezó hoy en la sede de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) una reunión con representantes del sector agropecuario, el gobernador local, Omar Perotti, y legisladores nacionales de diversas fuerzas políticas.“La situación crítica por la cual están pasando nuestros productores no amerita especulaciones partidarias, tenemos que dejar de lado esas cuestiones y trabajar en conjunto para tratar de dar respuesta a esta compleja situación”, sostuvo el secretario durante el encuentro.Luego de trazar un diagnóstico de la situación, Bahillo expresó: "Sabíamos del impacto de la sequía, que no se recupera de un momento a otro, con un par de lluvias”.En esa línea, el funcionario sostuvo que “el apoyo debe ser permanente en el tiempo, hasta que los procesos productivos se recompongan”.Bahillo destacó que la Nación viene "trabajando con la provincia en la asistencia, en el marco de la emergencia agropecuaria, con fondos que luego la provincia asigna en la forma que entienda más eficiente”.“Indudablemente nada reemplaza la renta genuina de los productos, cuando se tiene un cultivo que desarrolla todo su potencial, pero hay que trabajar para sostenerlo, para que cada productor pueda seguir produciendo, invirtiendo, trabajando, porque en el suelo hay una cuestión de legítima rentabilidad económica”, sostuvo en otro tramo de su exposición.El gobernador Perotti coincidió en que “desde la provincia se trabaja con recursos propios, con recursos de Nación, pero fundamentalmente con el pleno funcionamiento de los beneficios o de las ayudas que una Ley de Emergencia nacional permite”.El mandatario provincial puntualizó que “esto no se arregla con una lluvia” porque “una lluvia ayuda a mejorar una coyuntura, pero hay mucho daño hecho, un daño realmente importante en el sector agrícola”.Perotti cuantificó ese daño al señalar que para Santa Fe “significa una caída al cierre de 2022 de un 10 por ciento de un sector que expresa el 20 por ciento del producto bruto santafesino”.También agregó que “sin dudas eso es difícil de cubrir, pero sí tenemos que hacer los esfuerzos, como bien se dijo y se coincidió en la reunión, de que no tenemos que perder ni producción ni productores. Ese es el esfuerzo con recursos propios y recursos de Nación”.La presidenta de Carsfe, Sara Gardiol, sostuvo que “fue una reunión de trabajo donde cada uno aportó su punto de vista, las preocupaciones que tenemos, y estamos a la espera de soluciones para obtener un buen final para esta cuestión puntual”.La dirigente rural recordó que la sequía “va a tener efectos colaterales durante un tiempo bastante largo”, y destacó que “reunirse siempre es positivo porque se dejaron guías de trabajo, sobre todo de carácter urgente, en función de lo que estamos pasando”.