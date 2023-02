Agmer no descarta presentar una contrapropuesta a Provincia en la mesa paritaria

Se desarrolla el congreso gremial de Agmer para definir si los docentes aceptan o no la nueva propuesta salarial realizada por el gobierno entrerriano. A las 18, se hará el nuevo encuentro paritario, donde los sindicatos llevarán su respuesta. A partir de ello se establecerá cómo continúa el proceso y, si finalmente, el inicio de clases previsto para este lunes se da con normalidad en toda la provincia.que “para no más allá de las 16”, el congreso iba a tener una definición a la oferta del Ejecutivo provincial.Asimismo, anticipó que “es una de las posibilidades” que Agmer presente una contrapropuesta salarial a la Provincia en la mesa paritaria. “En este escenario, históricamente, siempre hubo dos opciones: aceptar o rechazar una propuesta, pero desde hace un año ensayamos el presentar contrapropuestas a la paritaria que, si bien no nos ha ido bien, no descartamos que este Congreso, en función de los mandatos, pueda también traer una contrapropuesta para presentar a las 18 en la sede de la secretaría de Trabajo”, especificó Pagani.“En paritarias y con un congreso en desarrollo debemos ser prudentes en las expresiones y apostar a un acuerdo en el ámbito paritario”, acotó en relación a la consulta por el inicio de clases previsto para este lunes.“Es un congreso con mucho debate, discusión y muy fraternal, porque más allá de los matices, somos todos compañeros”, cerró.