UPCN confía en la pronta convocatoria a paritarias salariales: lo que exigirá

Cruces con ATE por cuestiones de representatividad

Política ATE convocó a asambleas ante las dilaciones para iniciar la paritaria salarial

La secretaria adjunta de, se mostró “confiada” con respecto a que el Ejecutivo entrerriano convoque a los sindicatos que nuclean a los estatales entrerrianos, para la semana próxima, a fin de dar inicio a la paritaria salarial., estimó la gremialista aY agregó: “Conociendo de qué manera se desarrollaron las negociaciones con el gobierno en otros sectores (por la paritaria docente) tendremos un panorama claro para plantear las demandas de los estatales porque hay otras cuestiones que tratar en la mesa paritaria”.De hecho,. “También entendemos que la paritaria debe ser en plazos más breves que otros años, podría ser trimestral, o buscar un planteo para analizar a lo largo del año, porque nos sorprendieron los índices inflacionarios de enero y no sabemos qué pasará en el segundo trimestre”, argumentó al remarcar:En la oportunidad, la secretaria adjunta de UPCN repasó que, en el ámbito de la paritaria, el año pasado, se lograron cinco puntos de aumento salarial por encima de la inflación, es decir que, para Domínguez, “se cumplió con el objetivo”. “Pero va más adelante del índice inflacionario y la canasta de los trabajadores se compone con otros ítems más, con lo cual, el poder adquisitivo del salario se ha perdido en todos los trabajadores, no solo los estatales”, analizó.Asimismo, adelantó que, para los “empleados de Salud, Educación, Copnaf, Registro Civil y auxiliares de distintas áreas”. “Hay códigos que están rezagados”, fundamentó y bregó “para que se revalorice el trabajo de los estatales de la manera que, entendemos, debe serlo”.También refirió que este año, a partir de un pedido expreso de UPCN, se aceleraron los pases a planta en Salud; fue en esa línea que, según acotó, el sindicato tratará de. “Y pediremos al gobierno provincial que ponga fecha para cuándo se harán efectivas lasque fueron firmadas el año pasado”, sumó al respecto.Se recordará que el secretario general de, ase mostró “preocupado” por la no convocatoria por parte del gobierno provincial y apuntó a. “Luego de 11 años, nos piden la compulsa siendo que está en juego el salario de los trabajadores que decimos representar y el Estado no nos convoca”, cuestionó al calificar a la situación como “descabellada”.Es que UPCN había elevado al Ejecutivo entrerriano un planteo de representatividad que faltaba resolverse para dar inicio a la paritaria salarial, la que un principio fue convocada para el 14 de febrero, pero que finalmente no se concretó., cuestión que demandó un tiempo administrativo responder a esa nota, pero, indudablemente, la semana próxima estará resuelto y a partir de eso será la convocatoria”.y que, esta cuestión que se viene demorando desde hace tiempo, se cumpla efectivamente”, recalcó la secretaria gremial.Finalmente,. “Muntes tendrá que responder ante su interna gremial porque parece más preocupado por eso que por defender los derechos de los trabajadores. Hay una mirada de mezquindad y de no cumplir con la ley”, cerró.