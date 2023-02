Ayelén Acosta: “es momento de ocuparnos por la seguridad de los entrerrianos”

La diputada provincial y pre candidata a intendente de la ciudad de Paraná por Juntos por Entre Ríos, Ayelén Acosta, se manifestó preocupada por los hechos de inseguridad relacionado al narcotráfico en nuestro país y en la provincia. “Es momento de ocuparnos, además de preocuparnos por la seguridad de los entrerrianos”, remarcó.



“En los últimos días dos hechos, entre tantos que ocurren nuestro país y sobre todo nuestra región en materia de seguridad, ponen en relieve la imperante necesidad de tomar medidas y activar organismos que permitan ponerle un freno a este avance del crimen organizado, el cual no ha encontrado límites debido a la inacción, la omisión y en ciertos casos la complicidad de quienes tienen a su cargo la tarea de combatirlo”, manifestó la legisladora.



“El primero de los casos es un nuevo hecho de amenazas contra un juez que es perpetrado desde dentro de las unidades penales y el otro es el asesinato de un líder narco por parte de un grupo comando que protagonizó tanto un ataque como una huida casi cinematográficos dejando en claro que el crimen organizado opera sin restricciones y a la vista de quienes se supone deben evitar esto”, dijo Acosta.



La diputada enfatizó que “ambos casos tienen un común denominador tanto al narcotráfico como a las operaciones que se planifican desde dentro de las unidades penales, justo dos áreas en las que las actuales autoridades de seguridad parecen negarse a abordar”, remarcó.



“En base a ello, recordar que ya presenté un proyecto que permita establecer un sistema de inteligencia penitenciaria que permita combatir y prevenir que el crimen organizado opere desde dentro de las unidades penales, contribuyendo así a reducir la actuación de estas bandas cuyas cabezas se encuentran cumpliendo penas”, sostuvo la diputada.



“Por otro lado, el proyecto que también presenté sobre la creación de una policía antinarcóticos, que apunta también a investigar, prevenir y combatir todo lo relacionado con la actividad narco, la cual incluye episodios como el recientemente vivido a plena luz del día, que un grupo armado asesinó a un líder narco y escapó por el río Paraná sin que ninguna fuerza de seguridad provincial o federal advierta semejante procedimiento”, dijo Acosta.



Por último, la pre candidata a intendente por Junto por Entre Ríos, declaró que “el crimen organizado avanza, y en ciudades como Rosario está cambiando y amenazando la vida diaria de todos sus habitantes y nadie actúa, pero estamos a nada de que aquí en Entre Ríos y en Paraná esto, también nos ocurra, por eso, es momento de ocuparnos además de preocuparnos y también de hacer un llamado a las autoridades para que de inmediato se tomen medidas, no podemos esperar a que sea tarde, no podemos permitirlo”, afirmó la legisladora.



Al mismo tiempo, sostuvo: “mi compromiso para hoy y para una futura gestión es poder brindar las herramientas que cada organismo relacionado con el combate del crimen organizado necesite para llevar a cabo su misión y podamos devolverle a los ciudadanos su derecho a vivir seguros y a salvo del narcotráfico y sus derivaciones”, concluyó.