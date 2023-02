El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria en el paro de bancarios

Economía Bancarios realizan hoy paro nacional en reclamo de aumentos salariales

El Ministerio de Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria por un término de quince días en el paro de 24 horas que llevan adelante los trabajadores bancarios en todo el país en reclamo de aumentos salariales.La cartera de trabajo intimó a la Asociación Bancaria (AB) a través de una resolución oficial a "dejar sin efecto" durante quince días "toda medida de acción directa que estuviesen implementando o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".Además, quedó ratificada la audiencia fijada para el lunes 27 de febrero a las 11 "a fin de evaluar el avance de las negociaciones".La resolución de la cartera laboral instó a la contraparte -entidades bancarias privadas y públicas- a "abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado".La AB lleva adelante hoy en todo el país el paro anunciado de 24 horas "por una recomposición salarial digna, por una solución al absurdo impuesto a las Ganancias y por nuestros derechos".Aclararon, asimismo, que cada sección de la AB "adoptará la particularidad que considere conveniente", es decir si el paro se desarrolla "con o sin movilización".El pasado jueves, fue el propio Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- quien anunció el paro, luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo."No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa", afirmó Palazzo desde la puerta de las dependencias del Ministerio de Trabajo, ubicadas en Callao 114 de la Ciudad de Buenos Aires, donde hizo declaraciones a la prensa.En ese marco, Palazzo advirtió que si el sector empresario "no hace caso al reclamo de los trabajadores, el gremio se reunirá para intensificar las medidas" de fuerza."Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.Por su parte, las principales cámaras patronales bancarias informaron que durante la jornada de paro de hoy redoblarán esfuerzos "a fin de reducir los inconvenientes que tal medida de fuerza pueda tener para los usuarios financieros" y aseguraron que "mantienen el diálogo abierto".A través de un comunicado difundido por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), solicitaron a sus clientes que "de ser posible, posterguen los trámites presenciales en sucursales o lo realicen por los distintos canales de atención remotos".También destacaron que el uso de las tarjetas de débito y crédito, al igual que los canales electrónicos como homebanking, aplicaciones de bancos y billeteras electrónicas, "operarán con normalidad de manera de no afectar la actividad comercial y de pagos", y "continuarán habilitados cajeros automáticos y terminales de servicios".La semana pasada las principales cámaras patronales dieron detalles de la oferta presentada durante la frustrada reunión paritaria."Calculado sobre diciembre 2022: 11,5% desde enero 2023, 9% desde marzo 2023, 9% desde mayo 2023, revisión a fines de mayo 2023. Esto llevaría el básico inicial a $258.184 en enero de 2023", indicaron las entidades a través de un comunicado.A su vez, estas cámaras informaron que fue ofrecido un "0,7% para los sueldos de diciembre 2021, de manera que la evolución de los salarios iguale a la evolución de precios del año 2022"."Cabe mencionar que estos aumentos también impactarán en el bono del 'Día del Bancario' que se paga en noviembre y que en 2022 fue de 185.000 pesos para categorías iniciales, llegando a $ 260.000 para las categorías más altas", detallaron los empresarios del sector.En tanto, empleados bancarios de Jujuy reclamaron hoy por una recomposición salarial en el marco de las negociaciones paritarias que mantienen con las entidades empresariales, con una "amplia adhesión al paro y movilización" que se realizó por calles del centro de la capital, señaló la Asociación Bancaria - Seccional Jujuy."Tuvimos un acatamiento 100% por lo que el balance es muy positivo", dijo el secretario general de la Asociación Bancaria de Jujuy, Mario Murillo, quien destacó la participación de los afiliados de Capital pero también los que se movilizaron desde Tilcara, Libertador General San Martín y San Pedro para demostrar "un sentido de unidad y pertenencia" con la lucha que lleva adelante la entidad gremial.