ATE convocó a asambleas ante las dilaciones para iniciar la paritaria salarial

Ante la no convocatoria a paritarias por parte del Ejecutivo entrerriano, el plenario de ATE Entre Ríos definió la realización de asambleas de dos horas por turno a partir del martes próximo en todas las reparticiones estatales y un paro con movilización provincial con fecha a determinar, supoEl secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, se mostró “preocupado” por la no convocatoria por parte del gobierno provincial y apuntó a “la trampa que hizo Provincia con el otro sindicato para dilatar la paritaria”. “Luego de 11 años, nos piden la compulsa siendo que está en juego el salario de los trabajadores que decimos representar y el Estado no nos convoca”, cuestionó al calificar a la situación como “descabellada”.Se recordará que UPCN elevó al Ejecutivo entrerriano un planteo de representatividad que faltaba resolverse para dar inicio a la paritaria salarial, la que un principio fue convocada para el 14 de febrero, pero que finalmente no se concretó.“Necesitamos ir urgentemente a paritarias para discutir salario y condiciones laborales para los trabajadores”, sentenció Muntes al confirmar que el sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos no exige porcentajes específicos de aumento salarial: “La pretensión de ATE es ganarle a la inflación y la propuesta salarial del Gobierno tiene que ser considerable para recuperar el salario perdido”, argumentó.En esa línea, Muntes comunicó que “ante la negativa de no convocarnos a paritarias, decidimos que a partir del martes próximo realizaremos asambleas de dos horas por turno en los lugares de trabajo, en cada una de las dependencias de la provincia”. Y anticipó que recrudecerán las medidas de fuerza en caso de no tener convocatoria: “Será un paro provincial de todos los trabajadores en lucha con movilización con fecha a determinar por parte del Consejo Directivo Provincial para que coordine la fecha”.