Provincia trabaja para implementar medidas para el sector agropecuario

Medidas ante una situación inédita

Diálogo y ayuda real

El ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay, acompañado por el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, recibió este miércoles a representantes de la Mesa de Enlace para tratar las medidas que el gobernador Gustavo Bordet anunció ante la emergencia agropecuaria.El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, donde las autoridades provinciales recibieron a los representantes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace en Entre Ríos.Participaron: por el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), Lisandro Luna de Luca; por la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía; por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombato, Jacinto de Vali, Claudio Álvarez Daneri y Nicasio Tito; por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere, y por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Miguel Laurencena, Gonzalo Álvarez Maldonado y Edgardo Barzola.Tras el cónclave, el ministro Ballay declaró: “Así como nos comprometimos oportunamente, las reuniones deben ser permanentes, porque el estado de situación lo amerita. El estado de emergencia es importante por la sequía y hoy, básicamente, compartimos con las instituciones que representan o forman la Mesa de Enlace, primero, las medidas que nuestro gobernador Gustavo Bordet anunció en su mensaje a la Legislatura”.“Esto es, la eximición del impuesto inmobiliario rural 2022 a quienes están en emergencia y también la especificación de que cualquier productor que esté dos años consecutivos en emergencia sea considerado en estado de desastre. Esto es un proyecto de ley que estaremos elevando la semana próxima a la Legislatura”, anunció, tras brindar precisiones.El funcionario provincial manifestó que también se repasaron otros temas, como la asistencia financiera a través del Banco Nación, “donde la Provincia de Entre Ríos ya comprometió oportunamente ante el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, la participación en la reducción de la tasa con subsidios que aporta el gobierno de la provincia y aquellos trámites ante Afip, donde se postergan algunos anticipos de impuestos, y también la neutralización de todos los reclamos judiciales por deudas impositivas”.Por último, se mostró optimista respecto a que el trabajo articulado con Nación facilite las gestiones que preocupan al sector agropecuario entrerriano. “Sí, por supuesto. En primer lugar, el gobernador Bordet dialoga con todos los sectores. Tener hoy la presencia del secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Juan José Bahillo, la relación con la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, que fue secretaria de Provincias (del Ministerio del Interior), con quien tenemos excelente diálogo, como con todo el equipo del ministro (de Economía) Sergio Massa, faculta o mejora la relación de ida y vuelta para tratar de agilizar lo máximo posible los trámites”, amplió.En tanto, el director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, explicó que mantuvieron un segundo encuentro con el ministro Ballay, “nos habíamos reunido en el mes de diciembre, donde se decretó la emergencia. Le planteamos la necesidad a raíz de que se ha venido pronunciando la sequía y ya lleva a niveles inéditos en la historia Argentina, nunca se vivió el campo, ni los productores, ni nuestra provincia una sequía tan extensa y tan profunda y la más importante en la historia de nuestra provincia”.En este marco dijo que “vinimos a plantear que agreguen los nuevos cultivos en la emergencia agropecuaria, lo que es la soja, el sorgo y también el arroz”. Y aseguró que “nos vamos con el compromiso de que lo va a agregar el gobierno de la provincia”.Además, precisó que solicitaron “que nos ayude a gestionar con el gobierno nacional los anuncios que hizo el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que iba a llegar con líneas de financiación y también con pruebas impositiva y le pedimos al gobierno de la provincia que interceda con el gobierno nacional, con el ministro Massa y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, para que esas medidas que entendemos que no alcanzan, al menos que se logren implementar”.Etchevehere, señaló que en el encuentro, “el ministro exteriorizó este proyecto del gobierno de eximir de impuestos aquellos productores que están en emergencia agropecuaria año 2022, les expresamos que entendemos que es una buena medida que tendría que pronunciarse, incluso trabajar sobre el no aumento del impuesto inmobiliario para luego de la emergencia o sea para las cuotas 3 y 4 del impuesto inmobiliario rural. Y que también el gobernador tenga bien no solamente eximir del año 2022 del impuesto mobiliario de los productores en emergencia agropecuaria, sino que también no haya nuevos aumentos impositivos”.Apuntó que entienden que “son las medidas que necesitamos”, y afirmó que “es una situación inédita y también se necesitan políticas públicas inéditas para afrontar esta situación”.Indicó que “entendemos que la propuesta presentada por la Sociedad Rural Argentina, Distrito Entre Ríos, al gobierno fueron tenidas en cuenta, entendemos que es el camino a seguir, es la eximición y el alivio fiscal para los productores agropecuarios, porque volvemos a insistir estamos en una situación inédita y necesitamos también políticas inéditas”.Por eso, explicó que “también le pedimos al gobernador que tenga bien no aumentar el impuesto inmobiliario porque realmente la situación que se encuentran todas las actividades agropecuarias de nuestra provincia es realmente dramática”.Resaltó que con el gobierno provincial “entendemos que hay un canal de comunicación que ha mantenido y viene manteniendo, y vienen trabajando bien junto a la producción el ministro de Economía y también el secretario de la Producción. Y entendemos que están escuchando las propuestas las entidades, les pedimos por favor ahora sí, no demorar las iniciativas públicas, no demorarlas que lleguen esas medidas en forma inédita los productores”.Por su parte, José Colombato, integrante de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), dijo que vio un resultado “positivo” del encuentro. “Desde el punto de vista que el gobierno entiende la situación del productor, sabe que la ayuda no es mucha, pero vemos que hay una buena predisposición y buena voluntad de que le puedan llegar al productor las distintas herramientas que hay en una emergencia”, valoró.En ese marco, si bien mencionó que hay muchas cosas en las “que el gobierno Nacional básicamente ha manifestado y que todavía no se están viendo. Donde el ministro se comprometió a interceder para que esas herramientas bajen y lleguen al productor”, destacó que en lo que le compete a la provincia, “ya se está desarrollando el tema de crédito a los tambos por intermedio de las cooperativas o mejor dicho, de la industrias lácteas que están intercediendo frente al gobierno para que el productor pueda hacerse de un crédito, o en este caso de un aporte no reintegrable”.Señaló que “como también vemos eso, vemos la otra parte, el tema que anunció el gobernador del inmobiliario (rural). Donde ahora va a entrar en la legislatura un proyecto donde se va a eximir del pago a productores que estén en la emergencia y que, en el 2022 mediante una prórroga, que han pedido se le exima de pagar dos cuotas del impuesto inmobiliario”. “Lo vemos positivo, porque es una ayuda real, importante, constante y sonante que va a recibir el productor, donde la provincia deroga un dinero que no es altísimo, al productor le facilita un poquito la situación patrimonial”, reconoció.En referencia a la importancia del encuentro entre los sectores, señaló que son “una entidad que apostamos al dialogo” y opinó: “Creo que la salida de este país es dialogando.”Por último, catalogó la reunión como “positiva”, porque “se abordaron los temas y el gobierno tomó nota de lo que nosotros pedimos y algunas cosas se vienen trabajando y cumpliendo, como otras cosas están a la espera, en el caso del Banco Nación de que se homologue.”“Veo una predisposición del ministro de querer mejorar la situación al productor y eso es lo que nosotros vimos como bueno”, reconoció y agregó: “Pero, sin duda, todas estas cosas que se hablan, como decimos siempre: en la teoría está muy bueno, pero lo queremos ver en la práctica”, finalizó Colombato.