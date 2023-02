Bordet recibió a ex presas políticas que narraron su historia de vida

El gobernador Gustavo Bordet entregó un aporte a la asociación civil de ex presas, ex presos y exiliados políticos de Entre Ríos, La Solapa, por la impresión de la segunda parte del libro Presas Políticas, escrito por un grupo de ex detenidas por la dictadura que estuvieron juntas en la cárcel de Devoto. "Se trata de un mensaje de reinserción y el reencuentro con la vida", señalaron desde la asociación.El mandatario recibió a representantes de la asociación, entre ellas a Liliana Subovsky y Mariana Fumaneri, acompañadas por el diputado provincial Néstor Loggio, quienes le hicieron entrega de un ejemplar del texto, que también puede leerse a través de la web en www.nosotrosenlibertad.com Tras el encuentro, Loggio sostuvo que, "en el marco de su recorrido e historia militante, el gobernador Gustavo Bordet es muy sensible con lo que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia, por lo cual le entregó un aporte a la organización civil La Solapa".Sobre el libro en cuestión, el legislador destacó que "es un trabajo extraordinario sobre la historia de estas maravillosas mujeres que pasaron momentos tan tristes en la época de la dictadura por la cárcel y la represión. Cuentan su vida de hoy, ya ellas en libertad"."Fue una reunión muy grata donde conversamos con el gobernador de estos temas y de la actualidad en lo que tiene que ver con los derechos humanos", detalló Loggio.Por su parte, la integrante de la Asociación, Mariana Fumaneri explicó que "es una segunda parte de un primer libro que se llama Presas Políticas y que refiere a nuestra experiencia en Devoto, donde había presas políticas de todo el país".Detalló que "este segundo libro se armó en época de pandemia. Era un libro digital al que se puede acceder a través de la web en www.nosotrasenlibertad.com , y luego, como hubo un pedido de una versión en papel -porque mucha gente, sobre todo las que pertenecen a nuestra generación disfrutan mucho más las ediciones en papel-, fue así que se generó este proyecto en papel al cual accedimos con una colaboración del gobernador y del legislador Néstor Loggio para la impresión".Ante una consulta puntual, precisó que una de las partes del libro trata específicamente de mujeres entrerrianas. "El libro está dividido por itinerarios, y uno de ellos es Navegando el Paraná. Ahí aparecemos nosotras que somos las entrerrianas. Somos un grupo de nueve mujeres que escribimos bajo la pauta de que sean relatos no muy largos y sobre nuestras distintas experiencias una vez que salimos de la cárcel". En ese marco, especificó que este último libro refiere a la reinserción y el reencuentro con la vida."Estamos muy contentas porque el gobernador Bordet es un conocedor de nuestra historia. Ha sido militante en otra etapa, más joven que nosotros. Fue una reunión muy cordial y también pudimos abordar los temas que hoy nos preocupan que tienen que ver con memoria, verdad y justicia; las actividades previstas por parte de las instituciones durante marzo que es cuando tenemos más presencia en las calles; y la marcha que se hará como todos los años", concluyó.El libro Presas Políticas es la versión en papel del texto publicado en la web www.nosotrosenlibertad.com , impulsado y realizado por la Colectiva de ex Presas Políticas. Dicho texto contiene cerca de 200 relatos y material audiovisual que acompañan las trayectorias de sus autoras, entre ellos una parte que narran ex presas políticas entrerrianas, y se pude acceder a todo su contenido de manera gratuita.