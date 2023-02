Paritaria docente: gremios evaluarán si aceptan o rechazan la oferta salarial

El Ejecutivo entrerriano mejoró la oferta salarial presentada a los gremios docentes y les propuso un incremento del 31% a abonar en tres tramos: 5% para febrero, 18% para marzo y 8% para junio. Tras la reunión, Agmer, Amet, Sadop y Uda anunciaron aque debatirán en asambleas si aceptan o rechazan la propuesta y presentarán una respuesta el viernes a las 18. El ciclo lectivo debería comenzar este lunes 27 en Entre Ríos.que el ofrecimiento salarial será analizado entre los docentes y anunció que la entidad gremial convocó a congreso sindical para el viernes 24 en Paraná.“Imaginábamos otros números”, reconoció el gremialista en relación a los porcentajes de aumento propuestos y cuestionó que “no se mencionó la base de cálculo, que era la cuestión que preocupaba muchísimo, y tampoco hubo respuesta con respecto al Código 535, que debería ser retroactivo a diciembre”.Tras la reunión que se desarrolló en la sede de la secretaría provincial de Trabajo, se pasó a cuarto intermedio para el viernes a las 18, donde Agmer comunicará la decisión del congreso. “O se acepta, o se presenta una contrapropuesta o se rechaza la propuesta con un plan de acción; son los tres escenarios posibles”, planteó Pagani y prefirió no adelantar posicionamientos personales en relación a la oferta salarial presentada por Provincia.Carlos Varela de Amet consideró que la oferta salarial es “superadora” en relación a la anterior. Pero consideró que la misma “no da respuesta a lo solicitado por las bases” y “no llega a cumplir con las expectativas”. “Si nos van a dar un 5% de aumento para cobrar en marzo, ya perdimos lo de enero y febrero; y hay que evaluar el avance de la dinámica de la inflación”, explicó el secretario general del sindicato que nuclea a los docentes de las escuelas técnicas.“Se harán asambleas este jueves, por la tarde y por la noche, y el viernes a la mañana; y a las 18 traeremos la compatibilización de mandatos realizada en toda la provincia”, anunció Varela.“Las bases nos reclaman, desde hace más de un año, recuperar el poder adquisitivo perdido, que no es lo mismo que empatarle a la inflación que marca el Indec, porque cuando hablamos del sueldo promedio de los docentes, no se llega al 20 de cada mes con el porcentaje de recomposición que hace el gobierno”, analizó el representante de Amet. Y agregó: “Provincia cumplió y el año pasado nos dio un 5% por encima de la inflación que marcó el Indec, pero no es suficiente para el grueso de los docentes, por eso se rechazó mayoritariamente la propuesta anterior”.Por su parte, la secretaria general de Sadop, Alejandra Frank, agradeció la propuesta “superadora” del gobierno y anticipó que la misma será consultada a través de los delegados en las escuelas privadas y el viernes presentarán una respuesta. “El reclamo de los docentes es para no perder el poder adquisitivo del salario, es decir, empatar o ganarle a la inflación. Y hay un tema de FONID y Conectividad que no va a los salarios de los jubilados, por eso apelamos a que el porcentaje sea otorgado por Provincia”, explicó.En tanto, Mirta Raya de UDA explicó que en el encuentro paritario se acordó que, “si la inflación supera al salario, inmediatamente volveríamos a reunirnos, con lo cual, esa propuesta nos parece coherente para no perder el poder adquisitivo del salario”.