Paritaria docente: hoy habrá reunión y la base de cálculo será uno de los temas

Luego del rechazo de los gremios a la oferta salarial que propuso el Gobierno provincial, la mesa paritaria docente se volverá a reunir este mediodía.



La Comisión Directiva Central de Agmer recibió cédula de notificación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia en la que se convoca a una nueva reunión de la mesa paritaria para este miércoles 22 de febrero, a las 12 a fin de dar continuidad a las negociaciones salariales.



Los sindicatos docentes y el Gobierno ya mantuvieron dos encuentros en la mesa paritaria salarial -la primera, el miércoles 8; la segunda, el martes 14- pero de momento no hubo acuerdo y por eso se convocó a una tercera para este miércoles 22, a las 12, en la Secretaría de Trabajo.



La administración provincial ofreció un 28% en dos tramos -18% en marzo, 10% en junio- extensiva para el primer semestre, con renegociación en julio. Los sindicatos docentes rechazaron esa propuesta.



En la primera reunión paritaria salarial, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), uno de los actores principales en la discusión, planteó las demandas del sector: que las actualizaciones salariales, como el último, cobrado a finales de enero, un 5,35%, que ubicó el salario un 5% por encima de la inflación de 2022, se compute sobre el último ingreso, y no sobre febrero del año último.



La paritaria 2022 permitió a los gremios superar en un 5% el índice de inflación. El último año el Gobierno acordó con los docentes una suba salarial del 94,45%, pero la inflación de los últimos 12 meses fue del 94,80%. La diferencia, del 0,35%, más el 5% al que se obligó pagar el Ejecutivo en paritaria es lo que se liquidó con los sueldos de enero. De ese modo, el año último el salario docente le ganó a los precios. Esa recomposición ubicó el mínimo garantizado de bolsillo para un docente en $102.731.



Agmer quiere discutir la base de cálculo de los aumentos

La base de cálculo de los aumentos para el sector docente fue puesto en agenda por la seccional Federal de Agmer que subrayó la necesidad de sacar la discusión de la fórmula binaria de “aceptación” o “rechazo” de la oferta salarial.



“En este marco -subrayó Agmer Federal, según indica Entre Ríos Ahora-, nunca se planteó un núcleo duro a la demanda, que debe contener indefectiblemente el recupero del 16% perdido en el año 2020 y la propuesta ´acumulativa´, no como hasta ahora con base de cálculo en febrero”.



Por ello reclama “una propuesta acumulativa y no como hasta ahora, con una base de cálculo en los primeros meses del año; y lo que es mejor, partir de una demanda de los horizontes porcentuales fijados por Ctera a nivel nacional para el año 2022 como punto de partida para el año 2023”.