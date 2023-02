Larreta y Frigerio en Concordia:"Entre Ríos tiene potencial para salir adelante"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este lunes en Entre Ríos junto al diputado nacional Rogelio Frigerio, donde participó del Carnaval de Concordia, entre otras actividades para conocer la situación de la región.“Entre Ríos es una provincia con muchos problemas y con una de las ciudades más pobres del país, pero tiene potencial para salir adelante”, dijo el referente de Juntos por el Cambio en diálogo con la prensa local, en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, sede de uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia.“Necesitamos un estado que acompañe y que le saque la altísima carga impositiva a la producción. Tenemos que ayudar a la gente que invierte y que da trabajo”. Recalcó que “la Argentina requiere un plan de transformación integral con una visión federal y, para eso, hay que recorrer el país, conocer y escuchar a la gente”.En esa línea el mandatario resaltó el importante papel del carnaval en la economía local: “Me entusiasmó ver el trabajo y el turismo que genera esta celebración”. No obstante, se mostró preocupado por la situación de la educación a la que calificó como “grave”. Puntualizó que “1 de cada 2 chicos no termina la escuela” y recordó que “en Buenos Aires se dictan 190 días de clase”.El Jefe de Gobierno expresó: “Estoy convencido de que la Argentina puede estar mucho mejor y quiero ser parte de la generación que saque al país adelante con un plan de desarrollo, produciendo más y exportando productos”.Consultado por la unidad de JxC en la provincia, afirmó que el espacio está “muy consolidado y sólido” y aseguró que “Rogelio Frigerio será el próximo gobernador”.Sobre el juicio político a la Corte Suprema afirmó: “Es una vergüenza que los gobernadores lo acompañen. A partir de este fallo, a ninguna provincia más podrán tocarle un peso. Cuando el gobierno nacional le sacó la plata a la Ciudad, Entre Ríos recibió cero pesos. Por eso, el fallo de la corte no afectaría a esta provincia”.Por su parte, Frigerio se refirió al caso como “inaudito” y recalcó: “No podemos permitir el avasallamiento a la Corte Suprema y a los poderes de la República porque ese es el compromiso que asumimos con la gente”.Asimismo, aclaró: “Si el kirchnerismo desiste a esa política, se sienta con la oposición a trabajar en los sueños que le quitan el sueño a los entrerrianos y a los argentinos, nosotros estamos más que dispuestos a trabajar siempre. Hoy estamos con un enorme listado durmiendo en las comisiones x que el kirchnerismo no las activa”.En Concordia, Rodríguez Larreta también mantuvo un encuentro con intendentes y candidatos de 17 ciudades cabecera. Además, recorrió el barrio La Bianca y la zona de la costanera para intercambiar con vecinos y turistas.Por la mañana estuvo en Gualeguaychú, localidad en la que se reunió con Leandro Rosviar, el director de la comparsa Ara Yevi en la que desfilan 240 personas y otras 100 trabajan detrás de escena. Luego, caminó por la costanera y conversó con vecinos.Durante el recorrido también lo acompañaron el legislador porteño por el Partido Socialista, Roy Cortina; y la secretaria de Ambiente y el ministro de Cultura de CABA, Inés Gorbea y Enrique Avogadro, respectivamente.La presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la región del Litoral forma parte de un recorrido que realiza por el país para continuar con el armado del Plan Nacional Federal, de cara a las próximas elecciones presidenciales. En ese marco, el sábado pasado estuvo en Jujuy y el domingo en Córdoba.