Casaretto contra Larreta y Frigerio: “No tienen propuestas para los argentinos”

El diputado nacional por el FdT, Marcelo Casaretto, criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio, por “desconocer la realidad de los argentinos y los entrerrianos”; cuestionó que “no tienen propuestas y pretenden ser Presidente y Gobernador".



"Está claro que forman parte de la casta que fracasó con Fernando De La Rúa y Mauricio Macri que, como Jefes de Gobierno de CABA, financiaron sus campañas políticas con recursos públicos para sus aspiraciones personales", enfatizó el legislador.



En ese sentido, recordó que "prometieron y llegaron a la Presidencia de la Nación con expectativas y fracasaron" y aseguró: "Nosotros trabajamos ahora para evitar otro fracaso que perjudique a los argentinos".



"Larreta y Frigerio, en vez de trabajar en sus gestiones como Jefe de Gobierno y diputado, viven de campaña", enfatizó y añadió que el primero "hace el ridículo en La Rioja, Jujuy o Entre Ríos, disfrazado y sin propuestas”. “Su gestión de gobierno lleva 16 años y tiene que venir a nuestra Provincia a aprender cómo organizar las fiestas populares, ya que no pudo garantizar los corsos ni en los barrios porteños de Saavedra o Lugano por problemas de inseguridad", disparó Casaretto.



Y continuó: "Con décadas de permanecer en la administración pública, salen una vez más a escuchar qué les dicen la gente. Hace meses están con los diagnósticos y todavía no tienen propuestas. Vienen a Entre Ríos a hablar de inseguridad y ni siquiera pueden garantizar un corso en un barrio bonaerense".



"A Frigerio no se le conoce una idea, y menos todavía un equipo que lo acompañe, más allá del rejunte y lleva más de un año en el Congreso sin ningún logro para nuestra Provincia", remarcó y agregó: "Larreta no sé si viaja en metrobus, en tren o en avión, pero anda por toda la Argentina de campaña, con sus asesores, vehículos y viáticos que pagan los contribuyentes para funcionarios de CABA".



Educación



De acuerdo a las cifras que mencionó el legislador, en materia educativa, en Entre Ríos, "la tasa de egreso es de 52 por ciento en zona urbana y 62 por ciento en zona rural con estudiantes de 18 años. Y, con jóvenes de 24 años y gracias a nuestras secundarias de jóvenes y adultos, sube al 70%, siendo el 80 por ciento escuelas de gestión pública".



En cambio, en Capital Federal -diferenció- "la tasa de egreso es del 54 por ciento, pero en las escuelas públicas del 39 por ciento; pero el Estado de CABA solo se hace cargo del 50% de la educación, la otra mitad es privada".



Coparticipación



"Macri y Frigerio firmaron en 2016 el Decreto que triplicó la coparticipación a CABA, afectando los fondos nacionales que se invierten en las provincias, perjudicando a Entre Ríos", enfatizó y remarcó: "Son el distrito más rico de la Argentina, y el de la mayor renta per capita, pero todavía litigan ante la Corte Suprema para llevarse más fondos de los que les corresponden, menoscabando al resto de los argentinos".