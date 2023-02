Convocan a un “abrazo simbólico” al Congreso por la ley de moratoria previsional

Sobre el proyecto de ley

Las diputadas Gisela Marziotta y Paula Penacca (Frente de Todos) convocaron para este miércoles a la tarde a un "abrazo al Congreso" con la intención de visibilizar la importancia de que“El Congreso no puede detenerse, el derecho a jubilarse tampoco”, dice la consigna de la iniciativa convocada por Marziotta y Penacca, quienes cuestionaron la actitud de la coalición opositora Juntos por el cambio, que "mantiene al Congreso paralizado", según indicaron en un comunicado.La Cámara de Diputados convocó a una, a pedido del bloque del Frente de Todos (FdT), para debatir el proyecto de moratoria previsional que permitirá resolver la situación de unos 800 mil trabajadores y trabajadoras en edad de jubilarse que no cuentan con el total de aportes realizados y otro que crea un programa de digitalización de las historias clínicas para todo el país.La sesión, que fue solicitada por el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, está previsto que se inicie a las 10.30 del martes 28.Según explicaron Marziotta y Penacca, "por primera vez en 17 años en la Argentina no hay una normativa para la moratoria de las jubilaciones y la oposición, al no dar quórum en la Cámara Baja, le está negando este derecho básico a la sociedad"."El proyecto de, pero avanza porque Juntos tiene al Congreso detenido. Si se mantiene esta postura de la oposición y no se concreta la aprobación de la ley, según un informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) unas 800 mil personas no podrán acceder a la jubilación en todo el país", indicaron las legisladoras.Asimismo, advirtieron que, "a 40 años de la vuelta de la democracia, no se puede permitir que se le niegue un derecho elemental a una porción de la población por mezquindad política de la oposición en un año electoral".En ese sentido, agregaron que "el Congreso debe funcionar para debatir ideas, proyectos y, sobre todo, lograr avanzar en normativas que garanticen una vida más digna para la sociedad argentina"."Por esos motivos, el miércoles se convoca a que las personas de a pie se hagan presente frente al Congreso para reclamar, una vez más, ¡Que sea ley!", expresaron en la convocatoria.La propuesta, presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.El segundo proyecto a debatir en el recinto de Diputados, el que crea a nivel nacional un Programa para digitalizar las historias clínicas de todo el país, recibió dictamen en octubre pasado en la comisión de Acción Social y Salud Pública del cuerpo, con el respaldo de oficialistas y opositores.La norma busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.La iniciativa, que fue incluida en el temario para el período extraordinario de sesiones y ya había sido aprobada por el Senado en noviembre del 2020, prevé la creación del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina.La norma establece que se deberá instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales y en los centros de salud privados y de la seguridad social.