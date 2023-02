“La vicepresidenta no puede estar proscripta” afirmó Tolosa Paz

"Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta y el presidente Alberto Fernández tampoco, con lo cual el Presidente es candidato hasta que diga lo contrario y luego trabajaremos para que otros candidatos puedan presentar una propuesta electoral que nos permita ganar las PASO y luego ir a la general", reflexionó Tolosa Paz.La ministra se pronunció así en Mar del Plata, donde recorrió la Base Naval de Mar del Plata, donde fue inaugurado el Parque de las Infancias y exhibida la Fragata Libertad, que ya fue visitada por mas de 90 mil personas en los últimos 30 días.En un breve contacto con la prensa al pie del buque escuela de la Armada Argentina, Tolosa Paz expresó que "el candidato surgirá a partir de las distintas expresiones que tiene el Frente de Todos, pero Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta y el presidente Alberto Fernández tampoco"."Tenemos que impedir la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y claramente seguir adelante en la defensa, no solamente en la inocencia de la vicepresidenta, sino esta escalada tremenda de persecución con una sentencia que la pone a la principal líder de nuestro movimiento sin la posición de competir electoralmente", declaró.Al referirse a la reunión de días atrás de la mesa política del FdT, Tolosa Paz sintetizó: "Definimos que para todos y cada uno de los integrantes del Frente la unidad es imprescindible para poder atravesar este año electoral"."Todos creemos que la Vicepresidenta está proscripta en tanto pesa sobre ella una sentencia que, si bien es cierto que puede ser apelada ante la Cámara, entendemos que la Cámara que es la que tiene que revisar la apelación inmediatamente acelera los procesos si Cristina fuera candidata", analizó.; se aceleró con el proceso de cercanía electoral y va a continuar porque lo que molesta es la figura de la Vicepresidenta que logró armar un frente político, ampliar las bases de participación y volver al poder en tan solo cuatro años que gobernó la derecha", agregó.Con todo, resaltó que el FdT está "unido" y "por supuesto dispuesto a atravesar este período electoral haciéndonos cargo de todo lo que falta en la Argentina, pero también de todo lo hecho"."Estamos en una Argentina que crece, que se desarrolla, que genera oportunidades y que seguramente tenemos más tiempo, como dice el Presidente, por delante para seguir fortaleciendo la gestión", declaró.