La Federación Agraria convocó a una asamblea de productores

La Federación Agraria Argentina (FAA) convocó para el próximo 28 de febrero a una asamblea de productores a la vera de la autopista Buenos Aires- Rosario, en el acceso a Arroyo Seco, en la intersección de la autopista 9 y la ruta 90, en reclamo de mayor ayuda de parte del Gobierno para el sector, en el marco de la sequía.A pesar de que los miembros de la Mesa de Enlace que integra la FAA, mantienen el diálogo con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, esta sería la primera acción de protesta de productores convocada por una de las entidades desde el último recambio ministerial."Desde la FAA hemos decidido esta convocatoria en virtud del fuerte impacto de la sequía, de las heladas y las granizadas que causaron estragos entre los productores pequeños y medianos", sostuvo el titular de la entidad, Carlos Achetoni.Achetoni indicó que "la crisis económica con alta inflación y los diversos tipos de cambio hacen que la situación no dé para más" y afirmó que "los anuncios de ayuda solo quedan en eso".El dirigente ruralista consideró que la asistencia del Gobierno está llegando "tarde y mal" y que hay una considerable cantidad de productores que "no están contenidos" por los beneficios anunciados."Nos movilizaremos por respuestas tanto en lo coyuntural como en lo estructural", expresó Achetoni.Según informaron fuentes de la FAA, las autoridades de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y CONINAGRO que integran la Mesa de Enlace también fueron invitados a participar.La semana pasada el Gobierno lanzó medidas para el sector ganadero, con el objetivo de evitar que decaiga la oferta de animales para faena. .Entre ellas, figura un subsidio del 40%, con tope de $5.000 por animal, para mandar terneros de destete a feedlot y así preservar las escasas pasturas que quedaron después de la sequía para la recuperación de las vacas madre.Pero en la FAA sostienen que las medidas podrían perjudicar a los ganaderos, que venían teniendo una recuperación de los precios de la hacienda que se frenó esta semana.La entidad sostiene que incrementar el volumen de carne a precios subsidiados podría perjudicar la operatoria del mercado y considera que los subsidios para quien lleve hacienda a los corrales "no son suficientes".Entre otras entidades que anunciaron su participación, figuran la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), la Sociedad Rural de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Rosario, y se espera que al final del encuentro se emita una declaración.