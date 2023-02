Paritarias: Olmos afirmó que el 30% es la referencia para el primer semestre

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, dijo que el 30% es la referencia de aumento para paritarias del primer semestre del año.

La funcionario sostuvo que, pese a que la inflación arrancó el año con un índice del 6% en enero, el Gobierno mantiene la meta que se propuso.

"El 30% es la meta de inflación y la estamos obteniendo. Hemos tenido un impacto en ese sentido difícil con el número de enero, pero no quiere decir que no podamos cumplir esa meta de 30 puntos de inflación en el primer semestre", dijo Olmos.



A partir de esa meta de inflación, desde el Ministerio de Trabajo -y también desde el de Economía-, se sugirió que ese sea el porcentaje de aumento a negociar en las paritarias que cada sindicato lleva adelante para establecer los incrementos salariales semestrales.



Olmos explicó que, si bien el 30% es la referencia para las negociaciones, algunos sectores pueden llegar a obtener un mejor porcentaje a partir de los ingresos generados.

"Nosotros siempre hemos dicho que hay que tener como referencia esa meta y, en los casos en los que los gremios pudieran hacerlo, alcanzar algún punto adicional de recomposición. Eso está muy relacionado con la capacidad de cada sector", sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales.



Destacó que el gremio docente logró un aumento por encima del 30% y que, en el caso de los bancarios, están discutiendo que el empleador se haga cargo de una parte del pago del Impuesto a las Ganancias de los trabajadores.

La inflación oficial en enero fue del 6% y se estima que en febrero la evolución de los precios minoristas se ubicaría por encima del 5,5%.

Con estas estimaciones, la inflación interanual superará el 100%, después del 98,8% de enero -que fue el valor mayor en 31 años-, por lo quedaría muy por encima de las previsiones oficiales.



El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que esa meta es cumplible y aseveró que ningún mal resultado lo va a "sacar de la pelea en el campeonato por bajar la inflación".

En cuanto a las paritarias, Olmos dijo que la negociación es "muy vigorosa y no requiere de intervenciones adicionales".

Admitió que "el tema es el trabajo informal, que obviamente tiene mucha más debilidad". Fuente: (NA)