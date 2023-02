Cristina Kirchner agradeció los saludos por su cumpleaños a través de las redes

Muchísimas gracias a todos y todas por los saludos de cumpleaños que me enviaron. Por los mensajes de amor… por los videos increíbles ?. Los siento a todos y todas muy cerca de mi corazón ?? — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 19, 2023

La vicepresidenta Cristina Kirchner agradeció en sus redes sociales los saludos que recibió por su cumpleaños 70 y reconoció que siente a todos y todas "muy cerca de mi corazón"."Muchísimas gracias a todos y todas por los saludos de cumpleaños que me enviaron. Por los mensajes de amor… Por los videos increíbles", escribió la presidenta del Senado en una story."Los siento a todos y todas muy cerca de mi corazón", cerró Cristina tras un día en el que saludada por muchos de los integrantes del Frente de Todos (FdT).La mayor cantidad de los mensajes hacia ella llegaron a través de Twitter, red social en la que se utilizó el hashtag #CristinaCumple, que se convirtió en tendencia.El ministro del Interior y hombre de su confianza, Eduardo "Wado" de Pedro saludó a su mentora política al reiterar su denuncia contra el Poder Judicial por "intentar proscribirla"."Toda una vida trabajando por la felicidad de los argentinos y las argentinas. No hay persecución ni proscripción que puedan revertir el amor que te ganaste de todo un pueblo. ¡Feliz cumple, Cristina! #CristinaCumple", expresó De Pedro en sus redes.La primera fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a través de una pelicular recolección de videos en la que se la ve respaldar a la ex mandataria en distintos momentos de su carrera política."¡Cristina siempre Cumple! Feliz Cumpleaños querida compañera, por eso siempre te defendimos y siempre te defenderemos", publicó la funcionaria del círculo rojo del jefe de Estado.El flamante titular de ministros, autoreconocido kirchnerista, Agustín Rossi, le deseo un buen día durante su natalicio a través de un breve mensaje."Feliz cumpleaños Cristina Kirchner, que pases un hermoso día! #CristinaCumple", publicó junto a una foto de la Vice.También, la senadora oficialista Juliana Di Tulio envió su cálido saludo a la ex mandataria a través de la publicación de un video con imágenes y fragmentos de su gestión junto a un breve mensaje con el hashtag "Cristina 23", en referencia a sus deseos de que corra como candidata en las presidenciales."Con proscripción no hay democracia. #CristinaCumple #Cristina23", planteó Di Tulio en línea con lo expuesto por el kirchnerismo en la mesa del Frente de Todos, donde se resolvió convencer a Cristina Kirchner para que "revea" su participación electoral.La cuenta oficial de La Cámpora se sumó al festejo del cumpleaños número 70 de su conductora a través de una compilación de sus más celebres discursos a lo largo de su historia y en sus distintos cargos políticos."Ni renunciamiento, ni autoexclusión: proscripción", se lo escucha decir desde el polideportivo Diego Armando Maradona en Avellaneda mientras en otro pasaje cuestiona el préstamo que tomó el ex presidente Mauricio Macri ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).La Vicepresidenta celebra sus 70, en un año sumamente convulsionado, en el que fue víctima de un intento de homicidio protagonizado por Fernando André Sabag Montiel, coautor del atentado.Las imágenes del arma gatillando a centímetros de la cabeza de la ex presidenta aún están presentes en todos los canales de televisión, y la investigación contra el grupo Revolución Federal continúa abierta.A pesar de eso, y aún sin definiciones electorales, la ex jefa de Estado volvió a mostrarse públicamente aunque con mayores medidas de seguridad.