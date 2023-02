Paritaria docente: este miércoles vuelven a reunirse los gremios y el Gobierno

Luego del rechazo de los gremios a la oferta salarial que propuso el Gobierno provincial, la mesa paritaria docente se volverá a reunir este miércoles 22. Si no se arriba a un acuerdo corre riesgo el normal inicio del ciclo lectivo, previsto para el lunes 27.La Comisión Directiva Central de Agmer recibió cédula de notificación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia en la que se convoca a una nueva reunión de la mesa paritaria para este miércoles 22 de febrero, a las 12 a fin de dar continuidad a las negociaciones salariales.Cabe destacar que en la última reunión, que tuvo lugar el martes pasado, el Gobierno ofreció un aumento del 18% con los haberes de marzo, otro del 10% con los haberes de junio y el compromiso de convocar a una nueva reunión en julio una vez que se conozcan los índices de inflación de junio. Además, si la inflación durante los primeros meses del año supera el aumento propuesto, se convocará a una reunión anticipada para alcanzar una solución.La propuesta fue analizada entre miércoles y jueves por los gremios, que finalmente decidieron no aceptarla. En este marco, se acotan los márgenes para arribar a un acuerdo antes del inicio de clases, previsto para el 27 de febrero: si este miércoles 22 los funcionarios provinciales no presentan una nueva oferta y ésta es aceptada por los sindicatos, es probable que el inicio del ciclo lectivo nuevamente se vea empañado por medidas de fuerza, indicó