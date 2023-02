El INADI convocó a Pichetto tras sus declaraciones sobre la ministra de Mujeres

Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado.



Mientras, las lesbianas viendo a Pichetto decir que no somos mujeres ? pic.twitter.com/yIPfw0tp7p — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) February 18, 2023

La titular del INADI, Greta Pena, reveló que convocará al auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, luego de que sus cuestionables dichos sobre la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina., expresó el referente de Juntos por el Cambio y fue duramente cuestionado por distintos sectores del oficialismo.Por medio de un mensaje de Twitter, Pena informó que convocó a Pichetto a una reunión para conversar "acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos".enfatizó la sucesora de Victoria Donda.En la misma línea reveló que instruyó al equipo jurídico del organismo para analizar las manifestaciones públicas del auditor general de La Nación contra la ministra "por asociar la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política".Tras los agravios,a través de la publicación de un meme desacreditando lo postulado por el referente opositor."Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado. Mientras, las lesbianas viendo a Pichetto decir que no somos mujeres", publicó la referente puntana junto al popular meme de la niña sentada en un auto, que mira con desaprobación.El mandatario, a su vez, respaldó a su funcionaria al citar la letra de la histórica canción compuesta por Charly García contra la dictadura cívico militar: "Los dinosaurios van a desaparecer"."Orgulloso Ayelén Mazzina, del trabajo que estás haciendo", planteó Alberto Fernández, y continuó: "Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García".Luego de sus polémicas expresiones, y sin disculparse por sus afirmaciones, Pichetto cargó nuevamente contra Mazzina en una serie de tuits en los que cuestionó la agenda del ministerio que encabeza al asegurar que sigue "la agenda de minorías"."La ministra de genero y diversidad sigue sin hablar de Lucio Dupuy, el niño vilmente violado y asesinado por su madre y su pareja. Tampoco habla de la muerte de la mujer policía en la Ciudad de BS AS. Esa no es su agenda. Siempre la agenda de minorías", publicó.En la misma línea, subrayó: "La agenda del Ministerio de Género y Diversidad siempre al servicio de las minorías. La agenda de la anterior ministra era Milagro Sala y mapuches, incluyendo a Jones Huala. La de la actual, es la de las minorías mas ideologizadas y excluyentes".