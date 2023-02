Frigerio: “Hay que trabajar en planes de desarrollo y transformación”

El diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio tuvo una intensa agenda en el centro y norte de la provincia. Recorrió el interior del departamento y ciudad de Villaguay, presenció los festejos por los 100 años de la Aldea San Isidro en Federal y disfrutó de la Fiesta del Ternero en Feliciano."Tenemos una militancia con muchas ganas de trabajar para realizar transformaciones en los municipios”, aseguró Frigerio. En ese marco, sostuvo que en las recorridas “hablamos con nuestros dirigentes y con los vecinos, porque a la realidad hay que conocerla de primera mano, no te pueden contar lo que sufre nuestra gente, las angustias, los miedos y la tristeza que tiene el pueblo en función de una situación económica y social dramática que vive la Argentina”.“La dirigencia política tiene la responsabilidad de estar siempre cerca de la gente, conteniéndola. No se puede recorrer la provincia dos meses antes de las elecciones, porque la gente está cansada de esa forma de hacer política, y eso ahonda esta grieta enorme que hay entre la gente y los políticos. Por eso tenemos que empezar con el ejemplo a achicar esa grieta”, advirtió.Cabe señalar que entre miércoles y sábado Frigerio estuvo en el interior del departamento Villaguay: Jubileo, Villa Clara, Estación Raíces y realizó actividades con referentes en la ciudad. También se hizo presente en los festejos por los 100 años de la Aldea San Isidro en Federal, en Feliciano disfrutó de la Fiesta del Ternero y recorrió el departamento del norte provincial."Nuestra propuesta es achicar la distancia que hay entre lo que somos como provincia y lo que podemos ser. Hoy estamos muy lejos de lo que podemos ser, tenemos un potencial enorme que está durmiendo la siesta y tenemos que despertarlo. La provincia de Entre Ríos tiene una enorme capacidad de trabajo, tiene la cultura del mérito y el esfuerzo arraigada en sus genes, pero hay que despertarlo”, interpretó el dirigente.“Claramente somos una provincia que ha retrocedido, no solamente en términos absolutos sino también en términos relativos con otras provincias a las que no tenemos nada que envidiarles como Santa Fe y Córdoba. Los datos son claros en este sentido en cuanto a la creación de puestos de trabajo, la calidad de nuestra salud y nuestra educación, y hasta estamos perdiendo un activo importantísimo que teníamos de toda la vida que era la seguridad y la tranquilidad", puntualizó Frigerio.Y concluyó: "A pesar de que el oficialismo no hable de eso, hay un avance de la inseguridad, de la droga, del narcotráfico que tenemos que empezar a parar ahora, antes de que sea demasiado tarde y nos convirtamos en alguna otra provincia que tiene este problema muy arraigado. Y para eso hay que trabajar, hay que caminar, hay que tener planes de transformación, de desarrollo, tanto a nivel provincial como municipal”.