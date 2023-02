Las propuestas de la Corriente Política Sindical Entrerriana

la Corriente Política Sindical Entrerriana difundió un comunicado con las propuestas del espacio político.



“Construimos día a día desde este espacio que conformamos trabajadores de diversas actividades, la trinchera que forja el temple necesario de mujeres y hombres, comprometidos con los postulados que nos honran en la representación de nuestros trabajadores.

Sabemos bien que las mezquindades de la política han dañado como una puñalada profunda, derechos y conquistas en el trabajo, el salario, la salud, la educación, que nunca terminan de sanar, la terrible espiral inflacionaria que hunde más esa dolorosa daga que poco a poco va matando las banderas de la justicia social por la que nunca dejaremos de luchar.



Trabajadores sin trabajo, expulsados por migajas del sistema, salarios destruidos y devaluados por la implacable avaricia empresarial , promesas de eternas esperas, jubilados tratados con la hipocresía y el maltrato que solo atiende mínimas necesidades de sobrevida, escuelas que no pueden atender las carencias del hogar y del sistema que inunda de gurises mal alimentados, trabajos que nunca llegan a crearse producto de las carencias en saberes de miles de jóvenes que solo han sido testigos de solo miseria y necesidad.



Que la vida sigue siendo cara en cada hogar, el transporte aleja más las distancias en la moneda diaria para costearlo, viajando como ganado, o corriendo riesgos de vida en que la deteriorada flota rompa sus fierros.

Energía para los entrerrianos, con identidad y licencia propia, pero cara para los hogares entrerrianos.



Viviendas que son una utopía para los trabajadores y su familia, y así cada uno de los preceptos de la Justicia Social que se mantienen inaccesible para los Compañeros y Compañeras a los y las que nos enorgullece representar.



Esta Corriente Política Sindical Entrerriana que llega para permanecer y convertirse en una alternativa válida y posible.

Somos críticos porque sabemos perfectamente dónde está nuestro horizonte.



Somos constructivos porque nos propusimos, con raíz en esa crítica, forjar un espacio que consideramos necesario. Caminamos con las banderas de la Patria con Justicia Social, en un marco de un proyecto nacional y popular.

Convalidamos el espacio político gobernante porque estamos seguros que es el modelo más acorde a las necesidades de nuestra gente, pero no compartimos lo endeble de sus decisiones ni la apertura necesaria fundamentales para proteger a los que menos tienen.



En este marco, la unidad en la diversidad es un valor importante para quienes formamos parte del Frente de Todxs. La postulación deberá garantizar la libertad para todos los ciudadanos argentinos sin PROSCIPCION de nadie.



Es necesario conformar una Mesa Política Provincial que determine una justa representación de los distintos sectores del campo nacional y popular.

Los Trabajadores no debemos permanecer indiferente ante los problemas del país y solo mantenernos ocupados ante la problemática diaria gremial, sino que nos comprende la participación activa de las decisiones que garantizan el bienestar de nuestro pueblo y eso solo es posible siendo parte en todos los estamentos del Estado que desempeñe poder de decisión”, cerraron