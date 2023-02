FdT llamó a "impedir la proscripción" de Cristina Kirchner y valorizó las PASO

El Frente de Todos realizó el primer encuentro de su mesa política en una reunión que se extendió por más de cinco horas y terminó pasadas la 1.30 de la madrugada del viernes en la sede partidaria del PJ, que concluyó con un discurso del presidente Alberto Fernández y la difusión de un documento titulado "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar".



El texto fue debatido al detalle por todos los espacios políticos, sociales y sindicales que componen la coalición oficialista y en uno de sus puntos claves, en el párrafo quinto, hace explícito el compromiso de quienes integran la mesa de "disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".



Ese planteo subraya que el "liderazgo y potencia electoral" de la Vicepresidenta "no puede ser arrebatado" a los votantes del FdT, y apunta sobre el Poder Judicial al señalar que "no hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular".



Otro punto sustancial del documento advierte que una "parte fundamental de la estrategia" del oficialismo será "reforzar la unidad en la diversidad", para lo cual se propone "articular las diferentes miradas del FdT y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad".



En ese sentido, los dirigentes del FdT que estuvieron en el local de Matheu 130 coincidieron que el recurso para encontrar una síntesis entre esa diversidad serán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



En el párrafo 9º de la declaración, el oficialismo define a las PASO como "la herramienta institucional creada por nuestro Gobierno durante el año 2010 (en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner) para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones en un proyecto común".



De ese modo, los 33 participantes del encuentro coincidieron en que esa instancia de participación creada por ley será la mejor alternativa para definir las principales candidaturas de la coalición gobernante, un espacio plural y heterogéneo que incluye fuertes debates en su interior y no oculta sus diferencias.



La mesa política del FdT había sido convocada por el jefe de Estado, en su carácter de presidente del PJ, para debatir los temas "electorales" del FdT rumbo a las primarias que serán convocadas para el mes de agosto y las elecciones generales de octubre.



Los 33 asistentes a la sede del PJ nacional reflejaron las distintas vertientes y posturas de la actualidad del oficialista, con la presencia de alrededor de cinco miembros por cada uno de los sectores que componen el FdT; entre los principales dirigentes estuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa; el referente de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; y los gobernadores Axel Kicillof y Jorge Capitanich, entre otros.



El presidente Fernández ingresó a las 19.45 acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el canciller Santiago Cafiero; y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Sorprendió la asistencia de Máximo Kirchner porque su participación no estaba prevista y además coincidía con su cumpleaños número 46.



Además de los mencionados, completaron la lista de 33 asistentes funcionarios del Ejecutivo que son de confianza del jefe de Estado, como el flamante jefe de Gabinete Agustín Rossi, el canciller Santiago Cafiero, el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.



Por el kirchnerismo participaron el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque y la senadora Anabel Fernández Sagasti, mientras que por el Frente Renovador de Massa se sentaron a la mesa la titular de Aysa, Malena Galmarini; la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; y los dirigentes Rubén Eslaiman y Juan Andreotti.



La representación de los gobernadores se completó, a su vez, con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Mariano Arcioni (Chubut).

En representación de los intendentes asistieron Mario Secco, Fernando Espinoza y Mayra Mendoza, por la Tercera Sección electoral del conurbano bonaerense, y Alberto Descalzo, Mariel Fernández y Lucas Ghi por la Primera Sección.



Entre los sindicalistas asistieron los cotitulares de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano, y por el sindicalismo cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández fueron de la partida Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Abel Furlán.



Al ingresar a la reunión, Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, consideró "productiva" la puesta en marcha de la mesa y manifestó su deseo de que haya un "candidato o candidata de consenso" en los comicios de octubre.

"No podemos permitir que nos gobierne un (Javier) Milei, (Patricia) Bullrich o (Mauricio) Macri, que vienen por los derechos de los trabajadores", sostuvo Moyano al ingresar a la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández en la sede del PJ de la calle Matheu 130.



El referente sindical destacó la iniciativa al advertir: "Es lo que veníamos reclamando y es importante que participemos todos".

Durante el encuentro se escucharon discursos de casi todos los participantes, con un cierre a cargo del jefe de Estado y presidente del PJ a nacional nacional.



Otro de los puntos debatidos y finalmente acordados del documento fue la alusión a la situación económica y social, incorporado en el párrafo octavo, donde se señaló que los integrantes del FdT consideran "tarea primordial" del proyecto político "continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas para que nuestra gente viva mejor".

"Ese fue el contrato electoral que acordamos de cara a la sociedad en 2019 y por el cual debemos seguir trabajando", señala el texto.



El tránsito estuvo cortado en las inmediaciones de la sede del PJ, en la zona de Once, y con pancartas a favor de la vicepresidenta.

Las calles de Matheu, Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina, alrededor de la sede partidaria ubicada al 130 de Matheu, fueron valladas y el personal de seguridad controlaba la circulación de los vecinos.



Por su parte, un grupo de manifestantes se ubicó sobre Yrigoyen con pancartas con las consignas "Es ella 2023", "No a la proscripción de Cristina" y "Cristina 2023", entre otras.

Mientras que la organización La Patria es el Otro, que se referencia en el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, pegó afiches con la imagen de la vicepresidenta y la leyenda "Proscripción un carajo, Cristina 2023".



El último en llegar a la reunión fue el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que ingresó a las 20.10, y cinco minutos después comenzó la reunión con la palabra del presidente Alberto Fernández, que estuvo flanqueado a ambos lados por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.



También se acordó entre los referentes del FdT que ingresaran al recinto sólo los camarógrafos y fotógrafos oficiales de cada uno de los espacios.

Además, desde temprano los perros entrenados por las fuerzas de seguridad revisaron las instalaciones de la sede del PJ. Fuente: (Télam)