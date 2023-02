Bancarios concretarán un paro nacional de 24 horas el jueves 23 de febrero

La Asociación Bancaria (AB), que encabeza Sergio Palazzo, anunció hoy un paro nacional de 24 horas para el jueves 23 de febrero luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo.

"No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa", afirmó Palazzo desde la puerta de las dependencias del Ministerio de Trabajo, ubicadas en Callao 114 de la Ciudad de Buenos Aires, donde brindó declaraciones a la prensa.



En ese marco, el Secretario General de AB confirmó un paro total de actividades por 24 horas para el jueves 23 de febrero y anticipó que, si el sector empresario no hace caso al reclamo, el gremio se reunirá "para intensificar las medidas".

"Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.



Además, sostuvo que es "el segundo mes" en que debería regir un nuevo acuerdo paritario y que mientras siga el conflicto, los trabajadores van "a seguir cobrando lo mismo que en diciembre".

"La paciencia tiene un límite y por eso se va a tomar una medida de fuerza. Cada seccional va a tener la facultad de poder movilizar en su territorio, así que seguramente habrá movilizaciones en las puertas de los bancos", completó. Fuente: (Télam)