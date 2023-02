Intendentes del oficialismo y la oposición destacaron la inversión en obras

Economía Destacan anuncios de Bordet sobre la tarifa eléctrica y beneficios a productores

Reconocimiento de intendentes de la oposición

A su turno, el intendente de Paraná, Adán Bahl, afirmó: "Fue un mensaje sólido del gobernador Bordet. Él tiene un mérito indiscutido, que es dejar una provincia ordenada fiscal y financieramente, a pesar de todo lo que hubo que atravesar en estos años. Sobre la base de ese orden y con las prioridades claras, nos permite seguir planificando obras y políticas en la capital de todos los entrerrianos".Además agregó: "Con inversión en infraestructura para el desarrollo humano y productivo, con coherencia en las políticas públicas, con el apoyo al sector privado, el gobierno sienta las bases para que Entre Ríos ocupe el lugar que merece en la región y el país".El intendente de Concordia, Enrique Cresto, destacó que el gobernador "debe sentir un gran orgullo porque es lo que sentiría cualquiera que esté en ese lugar, logrando una provincia que allá por el año 2003 la deuda que habíamos heredado era dos veces el presupuesto de la provincia y hoy estamos hablando que va a quedar en un 27 por ciento del presupuesto. Esas cosas son las que hacen que Entre Ríos sea una provincia viable y que pueda ir por todo lo que falta".El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, señaló que en el mensaje del gobernador hubo "importantes anuncios. Fue un claro mensaje para expresar lo que necesitan los entrerrianos, así que me voy muy conforme". Mencionó entre las obras para su ciudad de esta gestión, "un hito histórico como la creación de la planta de producción de medicamentos en el Parque Industrial; el acceso que se está llevando adelante; la ampliación del hospital; el centro Cultural Caseros, varias cosas que mencionó y que vienen en obra". Además, destacó "la colaboración que el gobernador siempre ha tenido para con los vecinos de La Histórica".El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, manifestó "estar muy contento de poder participar y acompañar al gobernador y al equipo de gobierno en el balance general de la gestión"."Uno cuando empieza a ver todos los años lo que en cada pueblo fue pasando, verdaderamente a uno lo llena de orgullo y sobre todo de mucha energía hacia lo que viene para adelante", sostuvo y acotó que en el departamento Gualeguaychú se están ejecutando muchas obras, entre ellas la finalización del hospital Bicentenario "algo que para toda la región sanitaria es muy importante para brindar un servicio de salud pública integral a todos nuestros vecinos".El intendente de Federación, Ricardo Bravo, sostuvo que "el gobernador de la provincia ha hecho un trabajo enorme, incansable, primero para acomodar las cuentas, para poder emprolijar el funcionamiento del Estado provincial, y después trabajó fuerte para el desarrollo de la industria, de la producción y el crecimiento de cada una de las localidades".Tras destacar "el acompañamiento constante" hacia su ciudad y el apoyo brindado por la gestión provincial, dijo: "Siempre hemos estado en la agenda de la provincia con muchas obras y con muchos programas".Procedente de Aranguren, su intendente, Luis Siebenlist, evaluó: "Se está haciendo mucho a lo largo y ancho de la provincia. Nuestra localidad, por ejemplo, se vio beneficiada con obras importantes, como pavimento y pronto inicio de viviendas. El acompañamiento tanto desde la Nación como de nuestro gobierno provincial permite llevarlas adelante".Por su parte el intendente de Federal, Gerardo Chapino, señaló que fue un inicio de las sesiones "realmente muy pero muy bueno". "Nuestro gobernador viene cumpliendo lo que dice cada año", resaltó y destacó la importancia de escuchar de palabras del mandatario, "lo que se realizó, de los proyectos que existen para nuestra provincia, del crecimiento, de la estabilidad en lo financiero, de las obras planificadas, de la predicción del futuro".Párrafo seguido, resaltó que "nuestro gobernador Gustavo Bordet, viene acertando con su políticas de trabajo, viene apoyando intensamente a nosotros, los intendentes".El intendente de Colonia Elía, Gabriel Barbará, hizo hincapié en el proyecto de canales e islas del río Uruguay, que incluye al primer equipo de guardaparques de la provincia. "Esto hace que Colonia Elía se conozca a otros niveles, en un plan que preserva el lugar y genera actividades y turismo en la zona".El intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, consideró que, "en líneas generales, y dado el crecimiento que ha mostrado el gobernador, me parecen más que interesantes sus palabras"."Como municipio, trabajamos en conjunto, hacemos todas las gestiones y trámites posibles, de acuerdo a mérito que creemos tener como gestión", expresó el jefe comunal de Juntos por Cambio.Por su parte, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, de Juntos por el Cambio, afirmó que "fue muy importante el repaso que hizo el gobernador de todo lo que se realizó durante 2022 y lo que resta de 2023. Nos llevamos el compromiso de la reducción de la parte de impuestos en las tarifas de luz, que me parece importante para todo el pueblo entrerriano".Resaltó que, "en el caso del norte entrerriano, estoy contento con lo que ha dicho de la apertura de la licitación de la ruta 2, en lo que nos corresponde a la parte de Chajarí, una obra sumamente importante para nuestra comunidad". Remarcó también el cierre del gasoducto norte, "porque va a llevar mayor cantidad de gas a la ciudad y eso posibilita que se radiquen nuevas industrias en el norte de Entre Ríos". "Nosotros trabajamos en conjunto, tenemos una muy buena relación con el gobernador y sus funcionarios", dijo finalmente.A su turno, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, de Juntos por el Cambio, hizo mención de que fue "el último discurso, tanto de la gestión actual provincial como de nuestra gestión municipal. Hemos acompañado durante los ocho años institucionalmente al gobierno de la provincia y lo primero que quiero destacar es la muy buena relación que hemos tenido la municipalidad de Nogoyá con el gobierno provincial, así como la relación personal con el gobernador y un marco de diálogo"."Venimos de sectores políticos diferentes y hay cosas que hay que poner en estos ámbitos en la balanza. La situación económica de los argentinos es un pesar que atraviesa a toda la sociedad, a todos los segmentos, y creo que hay que ponerla sobre la balanza, discutirla y trabajarla entre todos, por un lado. Por otro lado, la vocación de nuestra municipalidad de seguir avanzando junto con el gobierno provincial en todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida en este caso de los nogoyaenses", apuntó.El intendente de San Benito, Exequiel Donda, dijo que "en el relato se resumen muchas cosas, pero además enterarnos de muchas cosas que se están haciendo. Hay un montón de obras y actividades que se generan en toda la provincia. Dio muy buenas noticias para la gente como la reducción de las tarifas eléctricas".Dijo además el intendente de Juntos por el Cambio que "evidentemente ha habido un cambio desde que él ha comenzado a gobernar en 2015 en el endeudamiento que ha tenido la provincia con anterioridad al que, por otra parte, manifestó que dejaría a fin de año. Eso habla muy bien del manejo de la economía de la provincia y del esfuerzo que ha hecho en no dilapidar en cosas que comprometan el futuro tanto".Por último, se refirió al proyecto de ley que beneficia a los productores al definirlo como "una muy buena noticia para el sector productivo que hoy está muy golpeado, sobre todo en lo que son las economías regionales y que acá la industria del agro está muy afectada por la sequía. Ahora están teniendo un poco de alivio, pero hay varios periodos que lo han perdido todo".El intendente de Ubajay, Marcelo Giménez, que pertenece a la Junta Vecinal Ubajay, destacó: "Venimos trabajando con el gobierno provincial los siete años e iniciamos el octavo, siempre con buena relación. No importó el color político, así que estamos muy agradecidos con el gobernador".Respecto a las temáticas más importantes de su población, añadió: "Tenemos un predio de 1.200 hectáreas para hacer un parque industrial. Estamos esperando la bajada de energía eléctrica y el repaso de lo que hizo y lo que tiene programado el gobernador, en los planes industrial y eléctrico, nos va a beneficiar".A su turno, el intendente de Colón, José Luis Walser, del Vecinalismo Colonense, coincidió: "Con el gobierno provincial venimos trabajando muy bien. Hay aspectos de lo que contaba el gobernador que directamente nos benefician, como el proyecto de saneamiento del río Uruguay, obra fundamental para el sistema cloacal de nuestra ciudad, y también la política productiva, que impulsa el gobierno y nos ayuda y acompaña en coincidencia con nuestra gestión"."En turismo, Colón es la ciudad líder de la provincia y uno de los ocho destinos más importantes del país, hemos trabajado siempre en una política de desarrollo turístico que beneficia a nuestras comunidades. El balance es positivo, fruto de este trabajo conjunto".