Cáceres respondió a Juntos por el discurso de Bordet: “no dicen su propuesta”

El diputado José Cáceres, salió al cruce de las críticas expresadas por el bloque de Juntos por Entre Ríos hacia el discurso del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa. Dijo que "parece que al comunicado lo escribieron a las apuradas o el discurso del Gobernador los dejó sin palabras. Me inclino por esto último. Es una buena señal que no tengan más que dos o tres críticas para hacer sobre casi dos períodos completos del peronismo al frente del Ejecutivo provincial. Luego se dedican a la chicana de vuelo bajo, que es donde se sienten más cómodos", fustigó.Luego señaló que, "hablar de ficción suena desafortunado en boca de quienes, cuando llegaron al gobierno, dijeron que era una ficción que las y los trabajadores quisieran comprarse una moto, una tele o irse de vacaciones, o que era una fantasía que el pueblo pueda vivir bien".En ese sentido, agregó que "su jefe, Frigerio, jamás hizo una propuesta. Habla del déficit de la Caja pero no dice cómo se resuelve. Parece que está esperando que lo llamen, cuando él es quien se postula. O no sabe qué hacer o no le conviene decirlo, porque su objetivo es pasar a Nación el régimen jubilatorio y todos sabemos que eso es muy nocivo para las y los trabajadores de la provincia".Sobre el principal candidato de la oposición, dijo que "también lo vi muy desorientado tras el discurso de Bordet, ante la consulta de un periodista. Como no sabía qué decir, se puso a vociferar que no se habló de los problemas de la gente. Parece que Frigerio no estuvo en el Centro de Convenciones porque fue justamente de lo que habló el gobernador, de los problemas de fondo y de los de coyuntura".Por último, Cáceres consideró que "si esas son todas las críticas que tienen para hacer a nuestro gobierno desde una oposición que se plantea iluminada y moderna, podemos estar muy conformes con la gestión y eso también se nota en la alta aprobación del pueblo entrerriano, que es lo que realmente importa", finalizó.