Para Lucía Varisco, el discurso de Bordet fueron “las frases hechas de siempre”

La diputada provincial Lucía Varisco (UCR), opinó que la gestión del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, “claramente no será recordada por el desarrollo de infraestructura ni de obras estratégicas”.Lo hizo al analizar el mensaje del mandatario con el cual inauguró el 144° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Entrerriana el miércoles a la noche en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.“El último mensaje del gobernador Gustavo Bordet a la Asamblea Legislativa no fue distinto de los anteriores. Escuchamos las mismas frases hechas de siempre. Claramente su gestión no será recordada por el desarrollo de infraestructura ni de obras estratégicas”, remarcó la legisladora radical.La dirigente de Paaná consideró luego: “Sí recordaremos, por ejemplo, la presión tributaria, la falta de inversión en salud y educación, los trabajadores públicos mal remunerados, y la situación crítica del Iosper y la Caja de Jubilaciones. Una gestión de gobierno no debería conformarse con autoproclamarse de buenas formas. Se trata de transformar la vida de las y los entrerrianos para que vivan mejor. Y eso no ha ocurrido”.