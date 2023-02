Legisladores destacan el último discurso de Bordet ante la Asamblea Legislativa

Política Oficialismo y oposición presentes en la previa del discurso del gobernador

Finalizado el discurso del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, legisladores nacionales y provinciales destacaron los anuncios en materia energética e impositiva, y lo hecho en lo que refiere a obras públicas.En tanto, el diputado nacional, Rogelio Frigerio, sostuvo que "es respetuoso de las palabras que elige el gobernador para referirse a este momento tan importante para la vida política de la democracia de la provincia"."Rescato el anuncio de la tarifa eléctrica. Me parece que por fin, después de tantos años, decidimos arrancar con un principio de solución. Es importante el anuncio de eliminar los impuestos provinciales de la boleta. También de llamar a los municipios a hacerlo. No es todo, pero es un paso muy importante", remarcó.Por último, dijo que "también rescato que después de dos años dramáticos para el sector productivo de la provincia, el hecho que se los considere a los productores que han tenido quebrantos. Son cosas que rescato y vale la pena hacerlo", concluyó."No hay una provincia en conflicto. Estamos frente a un año electoral y aún así las cosas se plantean en buenos términos en un país que está tan irritado, a mi juicio esto es muy bueno que se generen ámbitos de estas características", remarcó.Por su parte, el diputado del Frente Creer Entre Ríos, Julio Solanas, consideró que el gobierno de "ha estado junto a la gente, presto a atender y presente a lo largo y ancho de la provincia, especialmente durante 2020 y 2021, que fueron años terribles". Destacó que la obra pública "es reconocida por propios y extraños; la geografía de la provincia presenta justicia urbana, porque desde los pueblos más pequeños a las ciudades más grandes tienen obra pública".A su vez, compartió "su mensaje de encuentro, que implica que el pueblo reconoce en Bordet su proceder". Y, sobre cuestiones puntuales, eligió como "importante su mirada con respecto al costo energético y la pelea con el poder central para tener tarifa diferenciada por ser productores de energía"."Lo que lo ha caracterizado a Gustavo Bordet a lo largo de estos más de siete años es el construir consensos tan necesarios en sociedades como la nuestra, que no vive de peleas, que crece aceptando la diversidad. También dio una mirada hacia adelante en el sentido de que Entre Ríos con esto puede estar mucho mejor en virtud de que hay una provincia en materia económica financiera con un ordenamiento claro que la hace previsible", acotó.Luego resaltó las normas aprobadas en consenso con la oposición que logró Bordet: "Por ejemplo, la ley de Comunas, que se aprobó por unanimidad, que era un mandato de los convencionales constituyentes del 2008, que la gestión de Gustavo Bordet aprueba la ley, pero además se pone en práctica. Ya tenemos más de 80 comunas", finalizó.