Oficialismo y oposición presentes en la previa del discurso del gobernador

Como lo establece la Constitución Provincial, el gobernador Gustavo Bordet ofrece su discurso anual ante la Asamblea Legislativa que componen las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores de la provincia.En esta oportunidad, ladetalló a e este medio que “el gobernador hará un mensaje de balance, y mira hacia delante priorizando los intereses generales por encima de los sectoriales, y el mensaje será claro y contundente”.En tanto, elseñaló que “en todo este siempre buscamos el conceso y el dialogo entre todos para trabajar en convivencia democrática para darle al gobernador las leyes que necesita y sean en pos del bienestar general”., señaló a Elonce que “estamos con mucha expectativa para escuchar a nuestro gobernador, en este, su último mensaje y último año de gestión; con el placer y orgullo de acompañarlo desde el primer día”.“Haber podido ordenar los números en la provincia, es uno de los hechos importante que nuestro gobernador puede demostrar”.“La economía depende de la política, de un gobernador que tenga una política activa y que realmente la economía sea uno de los factores fundamentales, es por eso que estoy orgulloso de la decisión del gobernador; que el ordenamiento de la economía fiscal es significativo para la provincia y permite desarrollar otro tipo de actividades”., dijo que “es un día institucionalmente de mucha importancia. El gobernador Bordet dio su último discurso ante la legislatura. Relevó lo hecho en sus años de gestión. Esto del 15 de febrero es de la Constitución del 2008, donde me tocó participar y la presidió Jorge Busti. Pusimos un período de sesiones que va desde el 15 de febrero al 15 de diciembre”.“Encontramos a un Bordet que destacó los puntos de gestión que considera más relevante. La gente lo va a recordar por el Juicio por Jurados, por haberse aferrado a la institucionalidad, por ser un hombre de diálogo sin generar confrontaciones en la sociedad. Hizo una provincia organizada con sus cuentas ordenadas, sin endeudamiento y que está preparada para seguir creciendo”, agregó., manifestó: “Tenemos una expectativa muy importante, ya que es su último mensaje en ejercicio de gobernador. Haciendo repaso de lo que han sido estos años de gestión y dando un mensaje a la ciudadanía, rindiendo las cuentas públicas y de eso se trata, poder administrar los recursos y poder estar muy atentos a estas políticas públicas que nos han tocado desempeñar y ejecutar”.“Ha sido una gestión muy atípica y que estuvo atravesada por la contingencia sanitaria, la pandemia ha marcado un ante y un después en el ejercicio de las políticas públicas”., explicó que “siempre venimos con mucha expectativa para escuchar el mensaje del gobernador y los lineamientos para este último año de gestión, el 2023. Acompañamos esos lineamientos sobre políticas públicas que el gobernador viene sosteniendo desde hace siete años. Es un año electoral con elecciones provinciales y nacionales pero con el compromiso de seguir cumpliendo con nuestra función en el recinto, logrando consensos y aprobando proyectos”.Entre los presentes estaba el, ponderó el rol del gobernador y aseguró que “con Gustavo trabajamos siempre y transformamos la realidad de Entre Ríos, tenemos soberanía económica, y el gobernador tiene la espalda para plantear cuestiones muy importantes como la energía, para cambiar la matriz de la provincia y muchas más”.En los últimos días se publicó una noticia en medios nacionales y redes sociales donde se cuestionaba al intendente de Concordia, Enrique Cresto, por supuesto abuso hacia una joven en el corsódromo.Al respecto, Cresto mencionó que “es un hecho que ya está aclarado, son cosas que hay que medirlas, estas chica sufrió un daño muy grande y puede haber sido algo irreparable”.Por su parte,, mencionó que “las expectativas son muchas y se dará cuenta de todos los hechos y se hablará del futuro y la transformación provincial”., indicó que “es un momento muy especial porque es el último período de gestión del gobernador Bordet. Es un cierre de gestión que genera expectativas. Hay siempre un poco de nostalgia, yo estuve en este tipo de actividades como gobernador ocho años pero también como presidente de la Cámara. Hay nostalgia, recuerdos, expectativas con una esperanza de una provincia que siga creciendo, que todos tengamos la posibilidad de vivir como lo merecemos, eso se está logrando”.Al respecto,detalló a Elonce que “se trata de último discurso que hace Bordet como gobernador y esperamos comunicaciones muy importantes como la transparencia en las cuentas públicas”. Además, destacó el acompañamiento del gobernador con todos los intendentes y sostuvo que “siempre somos escuchados y atendidos”.Además, dentro de los presentes se encontraba, el cual manifestó a Elonce: “Estamos acompañando al gobernador en esta apertura, como lo hemos hecho todos los años; este es un momento especial para el gobernador y para nosotros en nuestra intendencia ya que no tenemos relección”, y agregó que “vemos con muy pocas expectativas este discurso y nos preocupa el estado de economía de nuestros vecinos donde la luz aumenta de forma considerable y los vecinos no lo pueden pagar, lo vemos en desarrollo social todo los días”.“Recién veníamos de una reunión de Juntos por el Cambio, y hay muchísimas localidades que tienen problemas con obras del Estado Nacional que se iniciaron y que no les han pagado a las empresas”, finalizó.Por su parte,, indicó: “Este es un acto institucional importantísimo, los cuales fortalecen la democracia y también, todo el trabajo que lleva en forma conjunta el ejecutivo con la legislatura”, y agregó que “sería muy bueno que el gobernador de un anuncio sobre las tarifas de luz, ya que si trabajamos en conjunto se puede hacer una mejora importante para el usuario y las empresas”., diputada provincial, expresó que “en base a las medidas que el gobernador piensa implementar se verá qué proyectos piensa llevar a la legislatura y qué es lo que se va a debatir. Es un año electoral y esperamos tener la misma constancia en el trabajo legislativo en comisiones”.“Estoy muy contenta con el interbloque de Juntos por Entre Ríos, como de todos mis pares que me acompañaron nuevamente en la renovación de la presidencia segunda de la Cámara de Diputados”, agregó., indicó que “es un año electoral, en él va hacer un resumen de toda su gestión y lo que espera para este año. Cada uno puede tener sus visiones y ver el vaso vacío o lleno, a mi entender algunos déficits en materia de obra pública, la reforma política que quedamos esperando. Pero esperamos las cosas positivas del balance”.“La nación colaboró con el ordenamiento de las cuentas públicas, durante la pandemia y además la deuda en dólares recién este mes las comenzamos a pagar. Pero creo que en definitiva ha sido un gobierno que tiene sus cosas positivas”.En tanto,sostuvo que “siempre tenemos expectativas por los anuncios del gobernador. Estamos en medio de una paritaria y los trabajadores decidirán como se sigue”.