Stratta:“Sostenemos la agenda legislativa de cara a las demandas de la sociedad”

Cumpliendo con lo establecido por la Constitución provincial y tal como marca el reglamento de la Cámara de Senadores, este miércoles, el Senado entrerriano celebró la sesión preparatoria correspondiente al 144º Período Legislativo. El encuentro fue presidido por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, registróEn la oportunidad, Stratta destacó que “la Cámara trabajó en la búsqueda de consensos, el diálogo respetuoso y la tolerancia y el respeto por la disidencia de idean siempre han sido la prioridad, buscando los intereses comunes, que son las demandas de la sociedad, que nos pongamos de acuerdo por el interés general priorizando los intereses del conjunto por sobre los sectoriales o particulares”.La vicegobernadora bregó por “sostener la agenda legislativa de cara a las demandas de la sociedad y defender las instituciones que representamos cuando somos honestos, coherentes y consecuentes”.En relación a los desafíos de la labor legislativa en un año electoral, refirió que “los cuerpos colegiados nos exigen a todos un aprendizaje en la tolerancia para la búsqueda de consensos y lograr resultados”. Stratta, que antes era ministra de Desarrollo Social, comentó que “fue un ejercicio muy grande el encontrarse con un cuerpo colegiado, con diferentes trayectorias y caminos, buscando el bienestar común y que las leyes salgan por unanimidad”.“Muchas de las leyes salieron por unanimidad porque impactaban positivamente en el entramado social, el desarrollo de nuestra provincia y en la proyección y desarrollo de Entre Ríos”, ponderó.Y agregó: “Este año, más allá de estar atravesados por un escenario electoral, donde debatiremos y discutiremos los proyectos de provincia que cada uno representamos, tenemos que defender mucho las instituciones y los senadores que ocuparon estas bancas seguirán por esa senda: el trabajo fuerte en comisiones por proyectos vinculados a las necesidades de nuestras comunidades y la búsqueda de consensos para construir las leyes que nos permitan tener una Entre Ríos con más oportunidades y más desarrollo”.Por su parte, el senador de Concordia, Armando Gay, remarcó: “Lo que uno defiende es la territorialidad de su departamento porque cado uno tiene una complejidad distinta, pero lo importante es poder hacer y ver el crecimiento que se da en la gestión para poder plasmarlo a través de leyes”.Para el legislador y ex viceintendente de Concordia, “la defensa de las instituciones hace que este Senado sea de gran calidad política y legislativa”. De hecho, comentó que “en la presidencia del bloque opositor encontré una persona que nos allanó el camino porque si bien hay matices en cuanto a la mirada con la que vemos la política, cuando es en beneficio de los entrerrianos, hemos tenido muchas coincidencias y eso hace que se facilite la tarea legislativa”.“Cada uno tiene un modelo de provincia que cree sería el adecuado y es distinto el de la oposición al del oficialismo, pero en el rol que tenemos siempre nos propusimos ser una oposición constructiva y no poner palos en la rueda”, sostuvo el senador por Gualeguay, Francisco Morchio. Y sumó: “Uno quiere dejar bien representado al departamento, además de las responsabilidades extras como las presidencias de bloques y comisiones; y, siendo una oposición minoritaria, me permitieron tener la presidencia de la comisión de Producción”.Morchio destacó que “fue una política de todos los senadores, no imponer la mayoría que el oficialismo tiene para las tablas, sino también, intentar lograr los consensos y tener en cuenta a la oposición”.En la sesión preparatoria de la Cámara de Senadores de la Provincia, se determinaron las vicepresidencias de la Cámara, las autoridades de los bloques y los días de sesión para el presente período.En detalle, fueron proclamados, nuevamente, como Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores al legislador del departamento Islas, Daniel Olano, y como Vicepresidente Segundo al representante del departamento Federación, Rubén Alberto Dal Molín.En relación a los bloques, el representante departamental de Concordia, Armando Gay, continuará comandando el Frente de Todos, Armando Gay, mientras que el gualeyo Francisco Morchio hará lo propio en Juntos por el Cambio.Finalmente se determinó que las convocatorias a las sesiones se seguirán haciendo los martes y miércoles a las 9 y los jueves a las 11, semana por medio, y que la primera sesión tendrá lugar la semana próxima.