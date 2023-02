Rogelio Frigerio: “La política tienen que volver a sus raíces”

El Pre candidato a Gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo en Paraná y se refirió a Elonce: “La gente nos quiere ver trabajar en temas concretos para que los vecinos puedan vivir mejor”, y agregó que “la política tienen que volver a sus raíces, ser un instrumento que nos permita mejorar la calidad de vida, y dejar de ser lo que representa para mucha gente, una política endogámica, que se mira el obligo, que habla solo de temas que le interesan a la política, o políticos que se la pasan hablando de otros y pasando factura. A nosotros no nos van a encontrar en eso”.



“Nosotros estamos hablando siempre de los temas que les quitan el sueño a los entrerrianos, trabajando en un plan, tanto a nivel provincial como municipal para ponernos de pie y empezar a resolver problemas que se vienen repitiendo desde tantas décadas en nuestra provincia”, indicó Frigerio.



A la pregunta sobre las fechas de elecciones, respondió: “Hay una ley que se votó y nosotros acompañamos, donde se fijan las elecciones: a fines de junio las primarias y a fines de septiembre las generales. Con ese calendario nosotros estamos trabajando, pero no creemos que modifique mucho las cosas, la especulación respecto a la fecha electoral o al formato de las elecciones”.



“Soy de los que cree que, cuando una sociedad decide cambiar, entiende que hay un ciclo que termino y hay que darles oportunidades a otros para ver si ahora si podemos resolver estos problemas que venimos sufriendo hace tanto tiempo, no hay especulación que pueda revertir esa tendencia y voluntad de cambio de una sociedad”, aseguró.



Respecto a que candidato a presidente acompañará, Frigerio manifestó: “Nosotros vamos a acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio, somos juntos por Entre Ríos, y no queremos que una interna nacional nos condicione. Creemos que la gente es las más capacitada para elegir quienes nos tienen que representar en una boleta, tanto a nivel provincial como municipal”.



“Eso no puede ser un motivo de desunión, porque si no estaríamos siendo un espejo de lo que es el kirchnerismo, y nosotros tenemos que ser todo lo contrario. Si ellos representan las chicanas y las peles entre ellos por el poder, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. Si ellos no tienen un plan, una hoja de ruta, no saben cómo hacer para salir adelante, nosotros tenemos que tener el mejor plan y estar más preparado que nunca, por si nos toca a partir del 10 de diciembre de este año gobernar la nación, la provincia y el municipio de Paraná”.