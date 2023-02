Damnificada aclara lo sucedido en hecho que involucró al intendente de Concordia

En respuesta a una noticia que se publicó días atrás en medios nacionales y redes sociales, donde se cuestionaba al intendente de Concordia por supuesto abuso hacia una joven que se acercó a él en el corsódromo, la presunta víctima escribió un comunicado.



“Voy a usar las redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota”, empezó explicando.



Asimismo, comentó que “pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar. No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada, yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona”.



“Desde el fin de semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal… me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente, porque no pasó nada de lo que dicen”, agregó.



Y remarcó: “Me doy cuenta que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine. No voy a decir nada más, ni voy a salir en los canales de comunicaciones porque quiero que se haga justicia y se termine de una vez. Lamento mucho lo que pasó y le doy las gracias a las personas que me apoyaron siempre”.



Durante la jornada también se conoció el descargo del propio intendente de Concordia, Enrique Cresto, que desmintió las acusaciones de “manosear a una joven”.



Cresto indicó que "una espectadora se acercó a pedirme una fotografía (como hacen tantas personas en cualquiera de los eventos y actividades en las que participamos)”. Precisó que “la joven se ubicó a mi lado, tomamos la fotografía y luego volvió a su lugar. No ocurrió nada más, como podrán atestiguar las personas que, por encontrarse en este sector del corsódromo, pudieron haber presenciado esta escena”.