Ayelen Acosta presentó su plataforma "Paraná Potencia"

La diputada y candidata a la intendencia por Juntos por el Cambio, Ayelen Acosta, presentó el programa cuyos ejes centrales serán el Turismo, la seguridad y los servicios públicos. "Nunca más quiero ver un abuelo sufriendo 40 grados de calor sin poder mojarse la cara porque no tiene agua", remarcó en su discurso de cierre.Este martes por la noche, la diputada y precandidata a Intendente de Juntos por el Cambio, presentó en el salón Coliseo de Paraná, a sus equipos técnicos y el programa "Paraná potencia" con la presencia del candidato a gobernador, Rogelio Frigerio.Ante la presencia de 400 profesionales y voluntarios Acosta remarcó que el programa busca dar un salto cualitativo en la próxima gestión de la ciudad de Paraná. "No quiero ser una intendenta más, quiero que este equipo quede en la historia por ser el que genero un cambio paradigmático en la forma de Gobernar Paraná. Vamos a darle al vecino lo que un intendente está obligado a darle que son servicios públicos básicos, medios de transporte modernos y ordenados, agua potable y cloacas, pero también vamos a poner la vara alta y nos vamos a ocupar de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, y de hacer de Paraná una de las principales ciudades Turísticas del país", remarcó al comienzo de su discurso."Me avergüenza que en pleno siglo 21 mientras en el mundo planifican edificios sustentables o la conectividad 5G nosotros todavía no podamos resolver temas estructurales del siglo 19 como el agua potable y la red cloacal", expresó Acosta.Durante el encuentro, que tuvo la presencia del arco más íntimo de Frigerio, se presentaron los ejes de comunicación de la campaña de Acosta y posteriormente, los paneles de seguridad y lucha contra el narcotráfico a cargo de los especialistas Ingui y Cymbalista, junto al ex Jefe de la policía Federal, Nestor Roncaglia; y de Turismo y desarrollo urbano, a cargo del presidente del centro comercial e industrial de Paraná, Marcelo Quiroga, quien una vez más hizo de anfitrión."Ayelen y Rogelio, el sector privado y pujante de la ciudad de Paraná tiene grandes expectativas depositadas en ustedes. Sepan que vamos a apoyarlos en este gran desafío que tienen por delante y en lo personal, junto a un gran equipo de comerciantes y emprendedores, nos comprometemos a ser parte activa de este proceso de transformación que viene por delante", expresó el empresario gastronómico.Sobre el final Frigerio destacó la planificación y el trabajo profesional que está llevando Acosta y sus equipos. "Con Ayelen, venimos transitando juntos este camino hace más de 10 años y no dudo que lo seguiremos haciendo en el futuro, cada uno desde su lugar", resaltó el Diputado nacional del Pro, quien cerró arengando a sus seguidores: "El tren va a volver a pasar por Entre Ríos y por Paraná, tal vez por Última vez, y está en nosotros subirnos o no. El futuro de nuestra provincia depende de todos nosotros", concluyó.