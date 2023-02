“La jubilación no jubila la felicidad ni el disfrute”, afirmó el Presidente

El presidente Alberto Fernández inauguró en la capital catamarqueña, el primer complejo de 32 viviendas con centro de día, pileta y espacios recreativos para personas mayores, en el marco del programa Casa Activa, que requirió una inversión de más de 316 millones de pesos del Gobierno Nacional."En la gestión que me precedió no entregaron ninguna vivienda en Catamarca. Porque en política hay quienes creemos que el Estado tiene que estar presente construyendo casas para los y las que la necesitan, y hay quienes creen que eso es un problema del mercado" afirmó el mandatario, acompañado por el gobernador, Raúl Jalil.En ese sentido, agregó: "Nosotros no tenemos ninguna vergüenza en decir que vamos a poner al Estado presente para darle un techo a cada familia argentina que lo necesite". Y detalló que "llevamos entregadas 85 mil casas y a fines de marzo vamos a entregar la casa 100 mil. Y en ese momento yo voy a saber que cada día que fui Presidente, heredándolo a Macri, endeudado con el FMI, con la pandemia y con la guerra, por día a 85 familias argentinas distribuidas en toda la patria les di un techo".El jefe de Estado señaló que "no tenemos que pensar" en la persona que se jubila como parte de una "clase pasiva que está esperando el ocaso de su vida. Son hombres y mujeres que esperan el amanecer cada día para seguir disfrutándolo porque les quedan muchos años de vida y porque la jubilación no jubila la felicidad ni el disfrute".Y concluyó: "Yo siento que, en circunstancias muy difíciles, sigo cumpliendo con ustedes. Les prometí que nunca más iban a pagar sus remedios y a los pocos meses que asumí dejaron de pagarlos. Y vamos a hacer las mejores casas para que vivan dignamente".Mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el PAMI y las provincias, el programa Casa Activa contempla una inversión de más de 20 mil millones de pesos en todo el país para la construcción de complejos de viviendas y espacios comunes para que las y los habitantes puedan realizar actividades educativas, deportivas y recreativas.Al tomar la palabra, el gobernador agradeció a Alberto Fernández que "hoy se convirtió en el Presidente que más veces llegó a Catamarca, siempre trayendo cosas", subrayó que "son obras que si no hace el peronismo no las hace nadie" y se comprometió a "continuar las políticas inclusivas que vienen haciendo crecer el norte y Catamarca".En el inicio del acto el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, firmó, además, convenios para la edificación de otro complejo de 32 viviendas de Casa Activa en Tinogasta, que contará con una inversión nacional de casi 452 millones de pesos; y de 599 viviendas del programa Casa Propia para las localidades de Andalgalá, Santa María, Valle Viejo, Chumbicha, Londres y Valle Chico, San Fernando del Valle de Catamarca y el Parque Las Grutas de la capital, con una inversión de más de 5.250 millones.En Catamarca ya se entregaron 1.988 soluciones habitacionales (incluyendo las viviendas de Casa Propia, Reconstruir, Habitar Comunidad, FONAVI, lotes con servicio de PROCREAR y créditos hipotecarios) con una inversión nacional de 18.571 millones de pesos, y actualmente se encuentran en ejecución otras 4.529 por un monto de 23.008 millones de pesos. De esta manera, contemplando las viviendas inauguradas y los convenios rubricados hoy, la provincia suma un total de 7.180 soluciones habitacionales mediante una inversión de 47.598 millones de pesos.Maggiotti, destacó que es "la primera política pública pensada para personas mayores en Latinoamérica" y señaló que "ser adulto mayor es el período de vida más largo de una persona, es cuando empezamos a recoger lo que sembramos durante toda nuestra vida, y por eso tiene que haber un Estado presente, que piense que todos los ciudadanos tienen que ser de primera".Durante la actividad también se entregaron 400 kits de lactancia para la provincia, que forman parte del Plan 1.000 días y serán destinados a mujeres y personas LGTBQI+ que se encuentren amamantando a niñas y niños de hasta seis meses a través de un trabajo conjunto de los Ministerios de Salud y de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y cuya distribución comenzó en las provincias del NOA y el NEA con el objetivo de alcanzar la entrega de 25 mil en todo el país."Un kit de lactancia siempre fue un privilegio, no cualquier mujer accedía a ellos. Su entrega habla de la presencia del Estado, porque muchas veces amamantar no es compatible con nuestro trabajo o con nuestro estudio y se interrumpe la lactancia, que es un periodo fundamental para cuidar la salud y el desarrollo de las infancias", sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina quien también firmó un convenio para la implementación y puesta en funcionamiento de la Ley Micaela y Consejerías integrales de género y salud sexual y reproductiva en la provincia.A su vez, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, suscribió un acuerdo de colaboración con la provincia para la implementación de acciones orientadas a la promoción de los derechos de las personas mayores, a fomentar su participación en diversas iniciativas de capacitación y a fortalecer su cuidado a través de la articulación en el territorio de diversas políticas sociales."Casa Activa es una política de Estado que vamos a defender porque entendemos la enorme necesidad de articular una política de esta naturaleza, con el aporte de los Ministerios de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Hábitat, que reconoce derechos a las personas mayores", sostuvo Tolosa Paz.Participaron de la actividad el vicegobernador, Rubén Dusso y la senadora nacional Lucía Corpacci. Además, estuvieron presentes el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno.