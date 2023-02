Galimberti: “Hay que llevar una tarifa de luz pareja en toda la provincia”

Energía

Pedro Galimberti, diputado nacional por la UCR, estuvo en el programa, de, donde se refirió al momento político actual, a su precandidatura a gobernador por Entre Ríos Cambia y también a la tarifa de luz en la provincia.En principio, remarcó que “nos falta saber cuándo vamos a votar en Entre Ríos, el cronograma se ha extendido por decisión de la legislatura. Hay dos fechas probables. La PASO será o el 30 de julio o el 30 de agosto, en función de lo que decida el gobernador. El 27 de abril es la fecha límite para definirlo. A partir de allí empieza el calendario electoral”.En ese sentido, remarcó que “nuestro espacio está listo y por eso lo hemos lanzado el año pasado. Hemos hecho un trabajo de mucha recorrida, al estilo antiguo de la política, en cada lugar. Estamos en ese camino, nos vamos a poner a consideración de los entrerrianos para que, mediante el voto, sean los vecinos los que decidan esto”.“Siempre hay lugares donde uno llega y encuentra algo nuevo, pero tenemos un buen mapa de lo que es esta provincia, lo seguimos fortaleciendo con estas recorridas que hacemos y que seguiremos haciendo. Entre Ríos tiene distintas fiestas en enero y febrero. No soy de ir a las que no he participado, pero sí me gusta ir a las que usualmente fui. Este fin de semana está la Fiesta del Ternero en Feliciano, que es una de las más importantes. Estaré acompañando el domingo”, adelantó.Se refirió a las elecciones que tuvo La Pampa este domingo y señaló que “había internas en nuestro espacio, pero también en el peronismo. Puntualmente Cambiemos tuvo elecciones en cinco intendencias y en las candidaturas a gobernador, con la característica de que es Primaria, Abierta y Simultánea, no es Obligatoria. Esa es la diferencia que hay con Entre Ríos. La gente se expresó y eligió al candidato que viene del Radicalismo, que es Martín Verón Garay”.“De esta elección se hacen dos lecturas. La primera es que la presencia del radicalismo en distintos lugares del interior es muy importante. En la gran mayoría de los pueblos del interior el radicalismo ganó muy bien, también en la capital, si hablamos de números. Con elecciones donde se definen candidaturas como a gobernador, la cantidad de votantes fue poca. Eso fue porque no es obligatorio. No conozco la realidad de La Pampa, pero cuando uno recorre tiene diversos temas que están en la agenda de los vecinos”, dijo.En los últimos 15 días “la gente reclama por la factura de energía. La gente reclama que en la factura le vino un montón de dinero. En cada una de las casas afecta, a algunos les pega más y a otros menos, pero evidentemente hay una cuestión que hace mella. Creo que la provincia debe hacer un esfuerzo con el Fondo de Desarrollo Energético. Hay un proyecto presentado por el senador Dal Molín del departamento Federación”.“El gran impacto que hoy tiene Entre Ríos proviene de la quita de los subsidios totales o parciales por parte del gobierno nacional del año pasado, que se empezó a efectivizar ahora. Cuando vimos eso el año pasado hablamos con Dal Molín y concordamos en que había que presentar algún proyecto al respecto. Esa propuesta está en el Senado de la provincia, para reducir el fondo a cero. Creo que es una buena medida, independientemente de que después hay que ver cómo funciona el sistema eléctrico de Entre Ríos”, dijo.Consideró que “en la cuestión impositiva y de tasas se puede mejorar, es un esfuerzo conjunto. Hay que luchar en algunas de las cuestiones de cómo funciona Enersa en Entre Ríos. Hay que hacer un fondo compensador para que la energía valga igual en todos lados. Actualmente el 70% del mercado en Entre Ríos lo presta Enersa y el 30% las cooperativas, que tienen tarifas diferenciales. Hay que llevar una tarifa pareja”.Consultado respecto a que, si hay una posibilidad de acuerdo con Rogelio Frigerio para ir a boleta única, expresó: “en política lo último que se deja de hacer es de charlar. Creo que las circunstancias están dadas para que haya un proceso interno de nuestro espacio, así como lo hubo en 2021, que terminó siendo beneficioso. Veo mucha gente que va a estar trabajando y eso me parece que va a ser beneficioso para nuestro espacio”.“Venimos con estilos de construcción diferentes. Nuestro espacio tiene un estilo de construcción desde abajo, con una estructura plural y que apostamos a eso, a que se siga construyendo de esta manera. Tenemos una mirada donde advertimos que los municipios van a ser cada vez más importantes en el diálogo con los vecinos y en el desarrollo de esos lugares, y las regiones”, indicó.En tanto, expresó que “hay una mirada diferente y en muchas ciudades vamos a tener expresiones diferentes a nivel local. La conformación de dos expresiones para la gobernación nos va a dar una dinámica de mucho trabajo y territorialidad para el espacio”.“El acuerdo que se termina sellando nos va a fijar seguramente un piso de minoría, que hoy está en 25 y a partir de allí el D'Hondt”, resaltó.“Frigerio es un probable competidor para la gobernación, porque él todavía no lo ha dicho pero algunos amigos sí”, agregó.Por otra parte, se refirió a Lilita Carrió y la definió como “una política argentina que ha tenido aciertos y errores, pero que ha tenido virtudes de construir algunas alianzas importantes para que hoy estemos donde estamos”.Sobre Macri, expresó: “cuando tome una decisión sobre si va a participar en las elecciones o no va a marcar un punto de inflexión dentro de Juntos por el Cambio”.Respecto a Gerardo Morales, opinó: “es un gran dirigente, particularmente lo admiro, creo que ha hecho una versión de Jujuy que estaba muy lejos de lo que teníamos hace tiempo atrás. Le dio una dinámica al partido con la que concuerdo en un 100%”.Finalmente, se refirió al gobernador Gustavo Bordet y señaló: “en términos políticos es un hombre que genera adhesiones entre los entrerrianos, tiene un estilo de conducción sobrio, prácticamente sin peleas. Ha significado, en términos de la provincia un reacomodamiento administrativo y financiero, con algunas ayudas. En el debe le van a quedar las transformaciones que no hizo”.