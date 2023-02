Bahl estuvo en el Festival de Federal y anticipó detalles de la Fiesta del Mate

Sociedad Federal celebró su última noche del Festival Nacional de Chamamé

La edición 48º del Festival Nacional del Chamamé de la ciudad de Federal transitó la última noche desde el escenario Ernesto Montiel del anfiteatro manicipal Pancho Ramírez.recorrió el evento con móviles en vivo, como cada noche, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.pueda estar mostrando y viviendo también junto a nosotros lo que atravesamos en la edición número 48 del Festival Nacional del Chamamé”. Del evento, refirió que “se trasciende durante nueve días, entre bailantas, peñas y escenario mayor” y estimó el número de público en “70 mil personas”. “En cada noche, hemos tenido entre seis u ocho mil personas y en las bailantas, siempre se superan las diez mil personas”, indicó.En relación a la cartelera de aristas, mencionó que “están los clásicos y los chamameceros locales porque hacemos una fuerte presencia de la entrerrianeidad arriba del escenario Ernesto Montiel y una fuerte presencia de la mujer chamamecera”.En la oportunidad, Chapino destacó la presencia del intendente Adán Bahl, a quien calificó como “un amigo”, con quien mantiene “una relación de trabajo excelente”, y agradeció que “fue uno de los invitados para promocionar la Fiesta del Mate” en Federal. “No lo pudimos subir al escenario porque es un buen acordeonista, pero en otra oportunidad se dará”, prometió e hizo extensivo el agradecimiento a todos los funcionarios que se acercaron a Federal a compartir la Fiesta.“Es una noche hermosa en una ciudad increíble que viene creciendo muchísimo”, subrayó Bahl, por su parte. Y destacó la importancia de “ir apalancando entre fiesta y fiesta, porque tiene un resultado positivo que moviliza la economía”. “Federal ha crecido, tiene servicios, alojamiento y trabaja muy fuerte lo que es el arte, la educación y la cultura”, mencionó y evaluó el número de público presente en la Fiesta. “Está repleto y es increíble. Es 100% chamamamé bien maceta, la cartelera es increíble y me sorprende la organización que se ha ido consolido con los años como de primerísimo nivel”, argumentó al resaltar: “La gente puede venir en familia, disfrutar y junto a mi esposa vimos la bailanta, que es increíble y dan ganas de arrancar a bailar”.En cuanto a la Fiesta Nacional del Mate, que promocionó en Federal, Bahl declaró que para la edición número 33 “se apostó mucho” y mencionó que Federal fue la primera localidad en la que se desarrolló el Pre Mate. “Hay músicos muy talentosos de todas partes de la provincia que van a tener la oportunidad de estar en la Fiesta del Mate y esas salidas del Pre Mate generaron un caldo de cultivo muy importante en toda la provincia y la región. Y, además de la cartelera, la organización, los cuatro escenarios, los 44 clubes que tendrán en parte a cargo la gastronomía, esta Fiesta nos sorprenderá por la cantidad de público y los números que se presentarán son números que convocan. Está todo armado para que la podamos disfrutar en Paraná los paranaenses, al lado del rio y con entrada gratuita”, destacó el mandatario municipal de la capital entrerriana al agradecer al gobierno provincial y nacional, además de los sponsors. “Es increíble la cantidad de gente del sector privado que decía `Queremos estar en la Fiesta, queremos acompañar, queremos financiar en parte´. Así que logramos financiarla con el acompañamiento de todos y la disfrutaremos muy bien este 2 y 3 durante la previa en los escenarios alternativos y el 4 y 5 será la Fiesta con La Mona Jiménez como arista principal durante la noche del sábado y el domingo con Abel Pintos, además músicos locales, el talento del Pre Mate”, especificó.Por último, se refirió a la posibilidad de ser presentarse como candidato a la Gobernación de Entre Ríos en las próximas elecciones: “Es una materia que he tenido pendiente. En el próximo mes se van a empezar, de alguna manera, a ir dirimiendo ese tipo de situaciones”, respondió al respecto. Y agregó: “La ventaja es que encontramos presidentes de Juntas de Gobierno, presidentes de Comunas y, el hecho de haber recorrido durante tanto tiempo la provincia, me permite tener una visión bien clara y concreta para saber dónde están las fortalezas para maximizarlas, saber dónde están las debilidades para ponerle energía y que toda la provincia pueda crecer de manera conjunta”. Asimismo, Bahl mencionó: “También conocemos muy bien cómo funciona el Estado, tenemos un gran equipo para apoyarnos en lo actual y siempre mirarnos hacia adelante y tenemos para mostrar la gestión del municipio de Paraná, para ver de qué manera se puede diversificar el perfil productivo de una ciudad, generar, empleo, estabilidad y buenos servicios”.“Estamos con muchas ganas y mucha energía, lo que se irá configurando en los próximos meses. Hoy disfrutamos del chamamé con mi esposa, con Gerardo y muchísimos amigos en Federal”, cerró.