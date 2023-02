Rogel afirmó que el radicalismo “está en condiciones de disputar el poder”

La victoria de la Unión Cívica Radical sobre el PRO en las elecciones llevadas a cabo en La Pampa tuvo varias repercusiones. En ese sentido, el precandidato a gobernador de Entre Ríos, Fabián Rogel, se expresó a través de una publicación en Facebook.



“El triunfo en la interna abierta de Juntos Por El Cambio del precandidato a gobernador de La Pampa, Martín Berhongaray, sigue mostrando, para aquellos radicales que no tuvieron mucha fe, que la Unión Cívica Radical es un partido que, si bien tiene que modernizarse y reactualizarse, está en condiciones de disputar el poder en la República Argentina y también lo podemos hacer en Entre Ríos”, comentó.



Además, agregó: “Para mí no es sorpresa porque este camino ya lo abrió en La Pampa mi amigo y ex compañero de bancada cuando fui diputado nacional, el actual senador Daniel Kroneberger. Su triunfo para la senaduría nacional comenzó a abrir el camino a lo que será, seguramente, una importante victoria en las elecciones generales”.



“Mi felicidad se completa por el resultado en la ciudad capital, La Pampa, donde se volvió a imponer quien fuera intendente Francisco Torroba, de quien soy amigo y con quien también compartí el bloque de diputados nacionales de la UCR”, cerró.