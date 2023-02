Todesca Bocco: "La oposición debe ser responsable con las cosas que dice"

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, recordó que Argentina "tiene problemas de acceso al mercado internacional a partir de la deuda muy importante con el FMI contraída por la anterior gestión"."La Argentina tiene problemas de acceso al mercado internacional porque lo perdimos en el 2018, a partir de una deuda muy importante con el FMI que la contrajo el Gobierno anterior e implica una demanda fuerte sobre los números públicos", expresó la funcionaria en una entrevista con CNN Radio Argentina.Todesca Bocco detalló al respecto que "la deuda pública total del sector público sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en Argentina a fines de 2015 era de 53%, mientras que a fines de 2019 era de 90% y hoy se encuentra en 80%".Por otra parte, explicó que "la deuda pública externa era del 14% en 2015 y la subieron a 43% y hoy está en 28,5%"."Esos son los números, esa es la realidad", insistió.En esa línea, la funcionaria sostuvo que "hay que hablar basándose en los números" y que "la situación de la Argentina no es insostenible" como plantearon algunos economistas de la oposición."La oposición, como todos los que hacemos política, tiene que tomar la responsabilidad sobre las cosas que dice, cómo las dice y por qué las dice, hoy la situación de la Argentina no es insostenible", enfatizó.Asimismo, remarcó que "nosotros en ningún momento hicimos ninguna declaración para desestabilizar al Gobierno anterior, todo lo contrario".Todesca Bocco analizó que si bien en los años en que hay campaña presidencial "suele subir el tono de la discusión política", es importante "separar ese aumento de la tensión política con lo que realmente pasa en la economía para poder discutir realmente qué es lo que le falta a la Argentina y no perderse entre la batalla entre candidatos y candidatas"."Hay un par de sectores en la economía argentina que en los próximos dos o tres años van a dar un cambio en la balanza de pagos muy importante", señaló, y evaluó que por eso "éste es un momento para aprovechar y para capacitar a los chicos jóvenes de la agenda de la producción".Además, consideró que la clave está en "cómo generamos una situación mejor en nuestro país y esa es la agenda que estamos tratando de instalar: el litio, el petróleo y el gas, los servicios basados en el conocimiento y los marcos regulatorios para estas cosas"."Me parece que la clave está ahí: en cómo creamos una situación mejor para la Argentina", reafirmó Todesca Bocco y puntualizó: "Luego la gente votará y elegirá quién quiere que la conduzca los próximos cuatro años".