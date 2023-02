Urribarri realizó un acto en club Echagüe

“Vamos a disputar todos los cargos: concejales, intendentes, diputados senadores y gobernador”, confirmó este viernes el ex gobernador Sergio Urribarri, en un acto que realizó en Club Echagüe, de Paraná.El ex mandatario dio un discurso en el que aseguró que su espacio “va a participar en las elecciones de este año”. Defendió “los 20 años de peronismo” y pidió “analizar la reforma de la carta orgánica del PJ y debatir la conformación de una mesa política provincial”.En ese marco, Urribarri se refirió a la presentación para invalidar la cláusula de la Constitución que le impide ser candidato a gobernador. “Cuando haya resultados tomaremos las decisiones que haya que tomar. Si la respuesta es sí, ya se imaginan cuál será mi decisión”, adelantó.Aseguró tener “mucha fuerza a pesar de tantos golpes” y se preguntó “cómo harían política los y las dirigentes de la oposición -y también muchos de los nuestros- si no tuvieran semejante blindaje mediático. ¡Cómo los cuidan a algunos y algunas!”.Asimismo, se refirió a su regreso al país, a fines de junio, tras cumplir funciones durante dos años y medio como embajador argentino en Israel. “Cuando llegué, el ministro estrella del peor gobierno de nuestra historia democrática caminaba la provincia vendiendo espejitos de colores. Un tipo que recién ahora está conociendo Entre Ríos en sus recorridas y paseos como si fuera un turista”, dijo.“Cuando me empecé a referir a este porteño, más de uno salió a decir ‘mirá lo que hace el Pato, con qué necesidad’”, indicó y señaló: “Uno de los que me criticaba se ve que no se acordaba de eso y el otro día me dijo contento ‘el porteñito bajó 8 o 9 puntos’. ¿Por qué creerán que empezó a bajar en las encuestas?”, indagó.“Rompimos el blindaje mediático y hoy los entrerrianos y las entrerrianas saben que cuando tuvo mucho poder este político no hizo nada bueno por nuestra provincia. Incluso hizo cosas de una crueldad enorme”, acotó.El ex gobernador mencionó “la paralización de la ruta 18, del hospital Baxada, de miles de viviendas” y expresó: “¿Vieron los departamentos hermosos de Procrear que se inauguraron en la zona del Ejército. Hoy nadie lo menciona, pero a esas viviendas las pensamos con Cristina en 2012 y las empezamos a construir en 2014. Cuando terminé mi gobierno estaban casi terminadas, pero asumió este señor con su afán paralizador y allí quedaron hasta que pudieron reactivarse. Podrían haberse entregado hace seis años”.“Los entrerrianos y las entrerrianas no votamos a los que nos privan de rutas, viviendas y hospitales. No votamos a los que nos endeudan, nos quitan el trabajo, nos quitan los derechos. No nos van a convencer con el argumento ese de que hay que cambiar porque llevamos 20 años de peronismo. En Capital Federal hace 15 años que gobierna el PRO, pero allá no les parece mucho. Acá sí son demasiado 20 años de peronismo. Les pedimos que no nos falten el respeto, que respeten nuestras decisiones democráticas porque si van 20 años de gobiernos peronistas es porque así lo decidió el pueblo entrerriano con su voto”, señaló.Indicó que “en Entre Ríos el último gobierno antiperonista despidió a miles de estatales, emitió bonos federales, dejó de pagar los sueldos a los maestros durante meses y asesinó a un pibe y a dos gurisas. Esas son las cosas que pasan cuando no gobierna el peronismo. Esa es la verdad histórica y nuestro pueblo lo sabe”.“Con un gobierno peronista, en cambio, nuestra provincia creció como nunca antes en producción primaria, industria, exportaciones, trabajo y bienestar, con una obra pública monumental que la transformó para siempre. Y todo gracias al laburo militante y al compromiso de un gobierno provincial jugado junto con esa vela que capturaba todo el viento de justicia social, de libertad, de rebeldía, de pueblo que fue, es y será Cristina”, remarcó.“Por eso vengo a hablarles hoy no a título personal sino en nombre de las 154 escuelas, de las más de 20 mil soluciones habitacionales, de los más de 3.000 kilómetros de ruta, de las 1.234 obras que hicimos en cada rincón de Entre Ríos, de una agroindustria que creció un 77%, de una industria que creció un 124%, de una producción primaria que creció un 206%, de unas exportaciones que crecieron 43%, de las 600 pymes que nacieron durante nuestra gestión, de los 2.000 kilómetros de fibra óptica que tendimos para llevar conectividad a cada rincón. Les hablo en nombre del desempleo más bajo de la historia, de la pobreza y la indigencia más bajas de la historia, de la mortalidad infantil más baja de la historia, del analfabetismo más bajo de la historia”, enumeró.Luego, remarcó: “Hablo en nombre de los 20 años de peronismo. Me los pongo al hombro sin beneficio de inventario, me hago cargo, los defiendo con el cuero y con el corazón”.Urribarri aseguró que “es el peronismo el que va a lograr las soluciones a problemas tales como la inflación, las tarifas y la sequía” y señaló que “no puede ser que en el siglo 21 sea Dios el único socio de los productores y que estemos rezando al cielo para no perder cosechas. Cuando fui gobernador hicimos y planificamos grandes obras de infraestructura hídrica y dotamos de recursos al sector agropecuario convencidos de que tiene que haber un Estado presente aportando ciencia, tecnología, innovación. Y sabemos que es el peronismo el único capaz de desarrollar desde el gobierno este tipo de políticas públicas”.Sobre el final, Urribarri llamó “a trabajar en la construcción de una victoria electoral para este 2023 y a impulsar la reforma de la carta orgánica del PJ para instaurar la participación de las minorías”.“Ya han expresado públicamente que se hará el compañero Gustavo Bordet como presidente del partido, el compañero José Cáceres como secretario general, yo como vicepresidente del PJ entrerriano y tantas y tantos compañeros que conforman nuestra base electoral y que no se equivocan cuando dicen que hace falta esta herramienta”, sintetizó.Luego, mencionó la posibilidad de debatir la conformación en la provincia de una mesa política como la que se está conformando a nivel nacional y llamó a “pedir respetuosamente a quienes tienen las responsabilidades mayores en este proceso y en esta etapa en función de la unidad que ejerzan con acciones concretas esa responsabilidad, que tendrán detrás una base militante que banque y defienda cada una de sus decisiones en este sentido”.“Porque tenemos la convicción, porque está en mi sangre, porque está en mi alma, porque me lo debo después de tanto castigo, porque se los debo a ustedes hermanos y hermanas en la pasión política, se lo debo a mi familia, porque se lo debo a Cristina, porque se lo debo al peronismo entrerriano es que voy a darle para adelante, con valor, con ganas, con ideas. Porque no le tengo miedo a nada, porque me sobra garra, porque tengo coraje, porque tengo experiencia y porque tengo el apoyo de ustedes, que es algo que me honra como político, como hombre y como militante”, concluyó.