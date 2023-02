Rogel:“Las próximas autoridades deben ser la coraza de los intereses radicales”

El ex diputado nacional, ex convencional, ex diputado de la provincia y actual candidato a gobernador de Entre Ríos por la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, manifestó, al tomar conocimiento del cronograma electoral, que “no hay dudas que las próximas autoridades deberán seguir y profundizar la defensa de los intereses de la UCR”.“Somos un partido que tiene mucha identidad, tiene un enorme desarrollo territorial y, para ser concretos, fuimos once veces gobierno en la provincia. Pero también hay que decirlo: no tenemos inconvenientes en acumular todas las fuerzas políticas afines para darle a la provincia un gobierno que recupere y desarrolle los grandes desafíos que están suspendidos en Entre Ríos”.Rogel no dudó en señalar que “las futuras autoridades partidarias que se renovarán este año, tendrán como misión ser el escudo protector de la identidad radical. Pero también -agregó- deberán tener la inteligencia de acumular, en una apertura democrática, a todos aquellos actores que ayuden a que la Unión Cívica Radical sea protagonista decisiva a la hora de gobernar”.“Desde Alternativa Radical -afirmó el dirigente- no estaremos a los codazos ni en la pelea menor que tanto le gusta a algunos radicales, como es la interna partidaria, sino que el proceso democrático, dentro del cual hemos participado siempre, debe servir para tener un partido fuerte y que tenga vocación de poder. No puede ser más importante la interna radical que la posibilidad de ser gobierno en la provincia de Entre Ríos”, remató