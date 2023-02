Frigerio y Bullrich recorrieron los departamentos Colón y Concepción del Uruguay

Política Frigerio y Bullrich en la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón

El diputado nacional Rogelio Frigerio estuvo en Colón y participó junto a la presidenta de PRO, Patricia Bullrich de la Fiesta Nacional de la Artesanía, de recorridas por empresas y encuentros con productores y emprendedores. "El reclamo de la sociedad es que se hable de los problemas que le preocupan a los vecinos", aseguró. La agenda de Frigerio, incluyó también las localidades de Villa Elisa, San José y Concepción del Uruguay.En consonancia con esto en su paso por San José, Colón, Villa Elisa y Concepción del Uruguay, el diputado nacional recepcionó un mismo reclamo coincidente que es el costo de la energía en la provincia. “Lo sufrimos todos cuando recibimos la boleta de la luz. Somos una de las provincias más caras, con mayor presión impositiva y con las tarifas eléctricas más altas”, señaló.Y agregó: "Para arreglar esta situación se necesita gestión, trabajo y sentido común”. “Estoy convencido de que no hay nada que indique que tenemos que estar condenados a ser la provincia con mayores costos de energía eléctrica del país. Lo podemos transformar”, apuntó."El reclamo de la sociedad es que se hable de los problemas que le preocupan a los vecinos y no, como suele hacer la política, hablar de los temas que le importan a los políticos, como pasarnos factura, echarnos la culpa o hablar de otros políticos”, interpretó.“Tenemos que hacer lo que venimos haciendo: estar cerca de la gente y hablar de sus problemas. Y por supuesto, ofrecer a la ciudadanía una propuesta para superarlos, porque nos persiguen desde hace mucho tiempo”, manifestó y luego concluyó: "Hace 20 largos años que viene siendo gobernada por el mismo signo político. Y yo y la inmensa mayoría de los entrerrianos creemos que llegó el momento de apostar por otra cosa”.Cabe destacar que en Colón, Frigerio compartió agenda con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Ambos referentes tuvieron un almuerzo con dirigentes departamentales de Juntos por Entre Ríos, luego recorrieron la productora y comercializadora de productos saludables y naturales EntreNuts, la avícola Bonnin y compartieron un encuentro con hoteleros y gastronómicos, para luego cerrar la jornada del jueves con una recorrida por la Fiesta Nacional de la Artesanía.“Hay que pensar que estamos en una situación económica de mucha complejidad. Las personas que hoy se van de vacaciones, lo hacen porque tienen pesos que todo el tiempo pierden su valor y no pueden ahorrar para comprarse una casa o una maquinaria para la fábrica. El parámetro no es cuánta gente se fue de vacaciones, sino cuánto estás creciendo, cuánto estás generando, cuántas personas se sienten felices de vivir en la Argentina; el ánimo argentino está muy caído”, dijo Patricia Bullrich.En referencia a su presencia en la provincia, señaló: “Vinimos a Entre Rios con Rogelio Frigerio, porque nuestro objetivo es devolverle a esta provincia el lugar que supo tener como una de las más productivas del país, una de las cabeceras del progreso, del campo, pero que con los años fue perdiendo, y concentrando ciudades con fuertes niveles de pobreza, como Concordia”, señaló Bullrich.Y agregó: “Para nosotros es importante que acá haya un equipo que le pueda dar el empuje que necesita Entre Ríos para salir adelante. ¿Y quién mejor que un Frigerio, que viene de una tradición desarrollista? Vamos a generar el impulso, a encender el motor para que Entre Ríos recupere el lugar fundamental que tiene en la Mesopotamia Argentina”, concluyó Bullrich en su visita a Colón.