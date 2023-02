Gestiones de Bordet para reducir la tarifa eléctrica suman adhesiones de gremios

Política Bordet profundiza la política habitacional con viviendas en municipios y pueblos

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser. El referente gremial subrayó que Entre Ríos no está comprendida en las provincias con tarifa diferencial y afirmó que acompaña las gestiones del mandatario.“Entre Ríos no pertenece a las provincias del Norte, que tienen un precio con respecto al mayor consumo; ni tampoco a Capital Federal, que abona el 50 por ciento de la tarifa”, explicó Moser tras el encuentro con Bordet.Además, “Entre Ríos es una de las pocas provincias, por no decir la única, que está al día con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) sin haber llegado a acuerdo de pago de deuda ni algo semejante”, destacó y adelantó que “estamos acompañando sus gestiones, porque llevamos casi ocho años de trabajo conjunto de la mejor manera”.Moser valoró también la decisión del Bordet que suspendió el aumento provincial de la tarifa eléctrica previsto para febrero ante el impacto de la quita de subsidios nacionales en el marco de la política de segmentación de tarifas.“El gobernador, con muy buen criterio, tomó la medida que ve pertinente porque visualiza el tema inflacionario y la situación de la provincia”, indicó el sindicalista y añadió: “su definición política es muy importante, porque tiene que llevar adelante una empresa del Estado que tiene distintas tarifas: comercial, social, industrial”.Durante el encuentro “estuvimos charlando con respecto a la situación de la empresa (Enersa), de la coyuntura nacional, del precio de los insumos y de las tarifas en especial”, reveló el titular de Luz y Fuerza. También “dialogamos sobre las audiencias públicas que se están realizando en distintos puntos del país y el VAD que se está aplicando en otras provincias, previo a la decisión de los gobernadores de determinar si se llevan o no adelante los incrementos y cuándo es el momento preciso”.