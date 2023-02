Frigerio y Bullrich en la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón

Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich recorrieron la Fiesta de la Artesanía de Colón y destacaron la importancia de estos eventos para la cultura.



Al respecto, Frigerio comentó a Elonce que “recibimos a Patricia en nuestra provincia, estamos muy contentos. Le mostramos una de las fiestas populares más antiguas que hay en Argentina. Es una de las más importantes de nuestra provincia, donde se expone la cultura, el trabajo, emprendedores, todo lo que queremos fomentar en nuestro país”.



Asimismo, dijo que “estamos recorriendo la fiesta y nos encontraremos luego con el intendente de Colón. La gente, a pesar de estar viviendo uno de los momentos más difíciles, por la inflación, la falta de trabajo, la angustia que se vive, no baja los brazos. Los argentinos no bajamos los brazos, menos los entrerrianos. Tenemos mucho para crecer, tenemos un potencial enorme. Necesitamos gente con sentido común y mucho coraje para sacar el país adelante”.



Por su parte, Bullrich, indicó que “este jueves estuvimos con productores, con hoteleros, estuvimos en un frigorífico, hemos recorrido un montón de actividades productivas. Esta fiesta es la producción y el arte unidos en la artesanía. Estamos muy contentos de visitar este lugar y ver todo lo que se hace en Entre Ríos, en Argentina, la potencialidad que tenemos”.



“Hoy se habló de lo que estamos haciendo y lo que se podría hacer. Si facilitamos, si tenemos impuestos razonables, si la tarifa eléctrica no es lo que es hoy, si se logra que no haya 100% de inflación, la potencialidad de cada una de las actividades es enorme. Se necesita un país estable, un país que dé confianza, que no haya inflación y que con eso podamos despegar en todas las actividades”, dijo.



Sobre el año electoral, confirmó que se presentará como candidata a presidenta y aseguró: “estoy en contacto con la gente todos los días, estoy recorriendo el país. Es la tercera vuelta al país que voy a dar en estos años. Uno siente, aprende, intuye la emoción, los problemas de los argentinos en cada lugar del país y cómo cada uno quiere a su tierra. Es un camino de relación, de interpelar sobre lo que quiero hacer, sobre lo que creo que tenemos que hacer todos como Juntos por el Cambio, y presentarme con firmeza, ideas claras, como lo estoy haciendo a lo largo y ancho de todo el país”. Elonce.com