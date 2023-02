UPCN afirma que “irá a la paritaria por mejor salario y más derechos”

UPCN definió las prioridades de cara a esta nueva mesa de negociación paritaria. Si bien lo urgente es acordar los aumentos salariales, el Gremio pretende una continuidad de reuniones técnicas y así tratar las problemáticas referidas a condiciones laborales para que se reconozcan los derechos de las y los trabajadores.La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, manifestó que "desde que se habilitaron las convenciones colectivas de trabajo hace 10 años, tanto el Gobierno como los trabajadores hemos aprendido mucho. La paritaria dejó de ser un espacio de promesa para convertirse en un ámbito de definiciones. Es el único lugar donde podemos tratar nuestros reclamos, en el que se ejerce la representación y donde lo más importante para los trabajadores es la firmeza con la que nuestra organización gremial defiende sus propuestas".La dirigente sostuvo que "dado el contexto y las necesidades, no hay tiempo para reuniones intrascendentes. El Sindicato ya tiene el listado con los puntos que llevará a la negociación con el Gobierno, que seguramente será convocada para la semana que viene. Adelantó que "el Gremio se va a mantener fiel a las demandas de los trabajadores para poder brindarles soluciones a los compañeros y compañeras"."El gobernador ya dijo que va a hacer los máximos esfuerzos para que los salarios superen a la inflación. Eso ya fue un parámetro de negociación y se cumplió el año pasado, ahora es nuestro punto de partida; creemos que es obvio que así debe ser. En definitiva, la tarea de este 2023 es aumentar los sueldos y también, atender otras cuestiones de fondo", insistió la Secretaria Adjunta de UPCN.Recordó que "el año pasado marcamos que la administración pública es profundamente desigual y seguimos sosteniendo esta idea. Por eso planteamos que la paritaria tiene que reflejar las particularidades de los sectores y atender reconocimientos sobre los que ya venimos trabajando y logrando conquistas, aunque todavía hay asuntos pendientes. Al respecto, ejemplificó: no es lo mismo estar un sábado a las tres de la mañana en un hospital que cumplir funciones en una oficina administrativa de lunes a viernes. Esa diferenciación tiene que ser valorada y tiene que traducirse en dinero al bolsillo de los trabajadores", remarcó.Por último, Domínguez detalló algunos de los aspectos que UPCN quiere plantear en la mesa de negociación paritaria: "Queremos que haya una discusión sobre la importancia de las capacitaciones, la carrera administrativa y las jefaturas, entre otras cuestiones, y que eso también signifique mejorar adicionales para las y los compañeros. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo con el Gobierno? Seguramente piensa igual que nosotros, entonces, lo que hay que encontrar es la forma de implementarlo para que esos conceptos estén reflejados en el salario".