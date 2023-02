A entrerriana le "hackearon" red social cuando la usaba y estafaron a contactos

Una mujer oriunda de Nogoyá, Paola Rau, fue víctima de una nueva modalidad de estafa: delincuentes le hackearon el Instagram mientras ella lo estaba utilizando. “Había compartido una historia y de un segundo a otro se me cerró la cuenta y pensé que me había quedado sin crédito, pero no”, expresó Rau al medioEn este sentido, sumó que, tras haberse cerrado su cuenta, los estafadores inmediatamente les pedían dinero a los contactos: “Querían que les transfieran dinero a una cuenta del Banco Francés. Supuestamente era yo la que pedía dinero prestado y después se lo iba a devolver”, dijo la víctima al asegurar que lamentablemente dos personas cayeron en la trampa.“Fue gente que actuó de buena fe, pensaron que estaba en una urgencia y enviaron el dinero enseguida, después me preguntaron que me había pasado”, aseveró Rau al tiempo que agregó que “es una pena porque se aprovechan de los buenos”.