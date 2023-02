“Todos los alumnos de pequeñas o grandes escuelas tienen los mismos derechos”

Educación para un mundo mejor

“Estas jornadas son para que cada una de nuestras escuelas tenga la posibilidad de llegar con excelencia y calidad educativa para el aprendizaje de nuestras gurisas y gurises”, sostuvo durante la apertura de la quinta edición de las Jornadas Regionales de Educación 2023 que abren el año escolar en Entre Ríos y se realizan esta semana en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.Organizadas por el Consejo General de Educación y la Fundación Iapser, las jornadas son una iniciativa de la gestión provincial desde 2018. Bajo el lema “Nueva escuela entrerriana: por una educación justa, democrática y de calidad”, y con la participarán de destacados especialistas, iniciaron este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones la quinta edición de las Jornadas Provinciales de Educación. El jueves continuará en Concordia, y cerrarán el viernes en Gualeguaychú.Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo que con "esta nueva jornada de capacitación en Entre Ríos que organiza la Fundación Iapser da en Concordia, Paraná y Gualeguaychú la posibilidad a que 4.000 docentes entrerrianos en las tres ciudades se estén capacitando".En ese marco, agradeció a los organizadores, pero "fundamentalmente a cada uno de ustedes que están participando de la capacitación porque entendemos, más allá de lo que significa capacitarse, es mucho más que unas horas en las que se escucha a disertantes. Significa tener un espacio para interactuar, debatir y poder generar las condiciones para que cada uno de nuestros establecimientos educativos tenga la posibilidad de llegar con la excelencia y la calidad educativa para el aprendizaje de nuestros gurises y gurisas".Destacó que "hay paneles en los que participan reconocidos especialistas en diversas áreas en materia educativa para generar un espacio de aprendizajes e interacción que es lo más importante. El poder reflexionar y después volcar los contenidos en las aulas para ir logrando una calidad educativa que se necesita en la provincia de Entre Ríos", insistió."Valoro mucho la tarea que realizan nuestros docentes en el territorio provincial y lo hago porque he sido docente 14 años en una escuela secundaria de la ciudad de Concordia. Muchas veces me he planteado que he aprendido tanto como he enseñado. Es un concepto del que hablaba Pablo Freire de enseñar aprendiendo. De esto se trata estas jornadas: poder internalizarlo con sus alumnos, y recibir también de los alumnos el aprendizaje que nos hace mejores como personas ", entendió.Dijo luego que recorre permanentemente la provincia y que le gusta visitar las escuelas. “Quizás con muchos de ustedes nos hemos visto en algún lugar de la provincia, y trabajamos fundamentalmente para honrar ese compromiso", insistió al referirse a "la gran dispersión demográfica que tiene la provincia de Entre Ríos y que hace que todavía se sostenga una ruralidad importante. Esto implica generar escuelas abiertas en todo el territorio de la provincia porque se necesitan escuelas tanto en cada junta de gobierno y comuna, como en las ciudades grandes ", sostuvo.En otro orden, el mandatario se refirió "a la preocupación que ve, y que es muy sensible en nuestra población, y que tienen que ver con la inclusión para que nuestras chicas y chicos que presentan alguna discapacidad puedan tener también los mismos derechos en materia educativa que cualquier chico y chica en la provincia de Entre Ríos”.Advirtió que “por ahí se encapsula este concepto en lo que es la educación inicial y lo que son los primeros años, y en realidad las políticas de inclusión en la provincia de Entre Ríos tienen que tener todo el acompañamiento necesario en la escuela primaria, la secundaria y también en el seguimiento de la edad de transición de la adolescencia a la adultez porque ahí es donde se genera todo el ciclo de aprendizaje especial que debe darse en nuestras escuelas entrerrianas”.“Estas jornadas también contienen capacitaciones en este sentido, y es muy importante lo que se pueda hacer justamente para que quienes tengan discapacidad puedan hacer valer sus derechos que como ciudadanos le corresponde. He visto y he hablado con muchísimos padres que sufren esta discriminación muchas veces, y esto también tiene quedar desterrado de las escuelas entrerrianas", acotó."Valoro mucho la tarea que hacen nuestros docentes en ese sentido. Sean maestras Orientadora Integradora (MOI) o sean maestras frente del aula porque el compromiso puesto de manifiesto está presente siempre en cada lugar de la provincia", insistió.A modo de cierre, Bordet dijo que "entendemos que la educación es dinámica y que permanentemente hay que ir actualizando conceptos - asimilando lo que la tecnología y el devenir de una sociedad que avanza velozmente genera-, e incorporar en las currículas lo que refiere en materia de aprendizaje. Ese dinamismo hace que tengamos que actualizarnos, y esto hacemos en estas jornadas que tienen el cometido de brindar un espacio en el que se ofrezcan nuevos conceptos que fortalezcan nuestras capacidades educativas en la provincia de Entre Ríos. Deseo que puedan tener las mejores conclusiones y resultados porque de eso depende el futuro de nuestros hijos en la provincia de Entre Ríos, y ustedes son un factor importantísimo. Por eso mi reconocimiento y agradecimiento", concluyó.Participaron en las jornadas, la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el titular del Consejo General de Educación, Martín Muller; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Germán Lodola; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira. También estuvo presente el presidente del Iapser, Tomás Proske, entre otras autoridades y legisladores.Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, dijo que “estas Jornadas Regionales se han transformado en una sana y feliz costumbre para comenzar el año escolar, y comenzar de esta manera nos da mucha energía y fuerza para encarar el año que se viene, un ciclo lectivo para continuar en la misma senda de trabajo que nuestro gobernador ha marcado en estos años, que implica un esfuerzo compartido, un compromiso de todas las partes que integramos el sistema educativo”.En ese sentido, destacó que “hubo una voluntad del gobernador de poner lo que había que poner a la hora de discutir y de reconocer el trabajo docente en lo salarial, una inversión histórica en infraestructura y un hecho importante que fue la posibilidad de garantizar la estabilidad a los docentes de primaria y secundaria para que esa tarea que realizan diariamente tenga el valor social para que la educación esté puesta en primer lugar”.“Es importante también reconocer a los gremios docentes con quienes integramos la paritaria que han puesto mucho de su parte para lograr los consensos necesarios que llevaron a que este camino se comenzara a transitar y que hoy tuviéramos la posibilidad de empezar de la mejor manera este ciclo lectivo”.“Por otro lado, la enorme tarea docente que nunca debemos cansarnos de valorar porque el año pasado logramos tener el calendario escolar más amplio de nuestra historia como provincia, con 190 días efectivos de clases, a los que se sumó la extensión de la jornada y eso es trabajo docente, tiempo en las aulas, acompañando a nuestros estudiantes”.“Esta instancia de capacitación busca fortalecer los ejes principales con los cuales nosotros pensamos la transformación del sistema educativo. Por un lado la alfabetización inicial, porque queremos que los chicos y chicas de la escuela primaria terminen el primer ciclo sabiendo leer y escribir en la edad adecuada. Por eso venimos trabajando fuertemente porque queremos finalizar la gestión habiendo logrado avances significativos en ese sentido”.“En segundo lugar, sostener y fortalecer la inclusión de los estudiantes en la escuela secundaria. Estamos trabajando en una política integral que tiene varias aristas: el fortalecimiento que ha desarrollado el gobierno provincial en nuestras escuelas de Educación Técnico Profesional, el Sistema de Alerta Temprana de abandono escolar que vamos a desarrollar este año, el programa Presentes, el proyecto Ideas, con los que buscamos hacer la escuela secundaria que nuestros chicos y chicas merecen y nos demandan. Queremos una escuela que prepare para los trabajos que aún no existen y que forme chicos y chicas que a través de su paso por la escuela, salgan preparados para crear un mundo mejor. No debemos perder ese sueño, esa utopía”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo: “Todos hablamos de la importancia de la educación, nadie duda que es la llave de la transformación social a mediano y largo plazo, sin embargo no siempre hay un compromiso tanto político como social en el mismo sentido”.Dicho esto, el presidente comunal destacó que “en la provincia se extendió la jornada educativa y estamos previendo un calendario más amplio de lo usual, pero es con instancias cómo éstas dónde la calidad se suma a la cantidad en una sinergia virtuosa. Celebro el compromiso individual de cada uno y la apuesta política de este gobierno por el futuro”, concluyó.Cuatro mil docentes de toda la provincia, con cupos distribuidos proporcionalmente a cada departamento, comparten y recuperan prácticas pedagógicas con el objetivo de identificar experiencias educativas valiosas y significativas desarrolladas en este período.En esta quinta se contemplan tres ejes temáticos para los cuales se convocó a diferentes especialistas del ámbito educativo: “Organización escolar y formatos institucionales: incidencias en las trayectorias educativas”, a cargo de Alexia Rattazzi, Germán Lódola y Marcelo Krichesky; “Educación, trabajo y futuro”, a cargo de Victoria Camarasa y “Enseñanza y aprendizaje: tareas indelegables de la educación obligatoria”, a cargo de Daniel Brailovsky, Cristina Carriego y Beatriz Diuk.Como es habitual, las V Jornadas se realizan en tres sedes: el miércoles 8 de febrero en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la asistencia de docentes de ese departamento y Diamante, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Paraná, Tala y Victoria; el jueves 9 en el Centro de Convenciones de Concordia con la asistencia de Colón, Federación, Federal, San Salvador y Villaguay y el cierre el viernes 10 de febrero en la Escuela Secundaria Nº 8 María América Barbosa de Gualeguaychú, junto a Gualeguay, Islas del Ibicuy y Uruguay.