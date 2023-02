Murió el ex gobernador de Catamarca, Ramón Saadi: tenía 74 años de edad

El ex gobernador de Catamarca Ramón Eduardo Saadi, falleció esta madrugada tras padecer una enfermedad que se había agravado en los últimos días.El lunes había cumplido 74 años y se había llevado a cabo una misa en la Catedral Basílica para rezar por su salud, a la que asistieron su esposa, Pilar Kent, y su hermana Alicia, además de numerosos dirigentes del peronismo catamarqueño.Según informaron los medios locales, desde las 13 a las 22 se realizará el velatorio en la Casa de Gobierno catamarqueña y se prevé que el sepelio será mañana jueves a partir de las 9 en el Cementerio Municipal "Fray Mamerto Esquiú" donde sus restos serán depositados en el panteón familiar, junto a los de su padre, el también ex gobernador de la Provincia, el Dr. Vicente Leónides Saadi.Saadi fue gobernador de Catamarca en dos oportunidades, entre 1983 y 1987, y entre 1988 y 1991, año en que se produjo la intervención federal a la provincia, que se encontraba convulsionada por el crimen de María Soledad Morales y las marchas del silencio que se organizaron para pedir justicia. También fue diputado nacional por los períodos 1991-1995 y 1999-2003, y senador nacional entre 1987 y 1988 y entre 2003 y 2009.La primera vez que fue electo gobernador fue en 1983 tras derrotar a Ernesto Alderete Salas, de la Unión Cívica Radical, mientras que en 1987 fue reemplazado en el cargo por su padre Vicente Saadi, y fue electo senador nacional. Tras la muerte de Vicente, fue elegido nuevamente gobernador, siendo su vice Oscar Garbe.Luego de la Intervención Federal a la provincia, intentó tres veces sin éxito ser gobernador, presentándose como candidato a las elecciones de 1991, 1995 y 1999. Si bien hacía varios años que no se presentaba a elecciones, siempre continuó manteniendo vínculos con dirigentes del peronismo local.